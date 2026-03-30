Rendkívüli

Magyar Péter volt embere ledobta az atomot: közzétette a Tisza energiapolitikai tervezetét, ami nem kicsit fájna, hanem nagyon

Szalai PiroskabenzinKapitány István

Majdnem kétmillió forintot veszítene minden magyar család, ha valóra válna Kapitány István álma

Brutális mértékű elvonás sújtaná a magyar családokat, évente több millió forintot venne el a Tisza – hívta fel a figyelmet Szalai Piroska, miután Kapitány István arról beszélt, szerinte nincs szükség a rezsicsökkentésre, a benzinre sem kell a védett ár, és az árréscsökkentés is felesleges. A miniszterelnöki főtanácsadó rámutatatott, ezeket az intézkedéseket azért hozta a kormány, hogy megvédje a magyar családokat, nyugdíjasokat, vállalkozásokat a háborús áremelkedésektől.

Munkatársunktól
2026. 03. 30. 9:13
Fotó: Mirkó István Forrás: MI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Laza 1,8 millió forintjába kerülne egy magyar családnak, amit a tiszás Kapitány mond – hívta fel a figyelmet Szalai Piroska, miután Kapitány István arról értekezett nemrégiben, hogy nincs szükség a rezsicsökkentésre, a benzinre sem kell a védett ár és az árréscsökkentés is felesleges.

A miniszterelnöki főtanácsadó emlékeztetett, ezeket az intézkedéseket azért hozta a kormány, hogy megvédje a magyar családokat, nyugdíjasokat, vállalkozásokat a háborús áremelkedésektől.

– A Shell-részvényeken milliárdos Kapitány István aligha tudja mennyibe is kerül az üzenete egy átlagos magyar családnak, ezért kiszámoltam: vegyünk egy kétgyermekes családot, ahol a szülők átlagkeresetűek. Az árréscsökkentés, a védett üzemanyagár és a rezsivédelem eltörlése évente átlagosan 1,8 millió forintot venne ki a pénztárcájukból – mutatott rá, hozzátéve, hogy a rezsicsökkentés eltörlése pedig azt jelentené, hogy a jelenlegi, 

évi nagyjából 250–350 ezer forintos rezsiköltség egy négytagú családnál akár megközelítené az egymillió forintot is, ami legalább 600 ezer forintos többlet.

Szalai Piroska arra is emlékeztetett, mindemellett a Tisza az ukránok és Brüsszel kedvéért teljesen levágná az országot az olcsóbb orosz energiáról, ami hatalmas kiesés ellátási zavarokat is okozhat, s még nagyobb, akár négyszeres rezsit jelenthetne mindenkinek.

– Az olajválság és az ukrán olajblokád miatt a védett ár nélkül már Magyarországon is elszabadult volna benzin ára. A védett üzemanyagár nélkül a benzin ára könnyen 1000 Ft/liter körül alakulhatna; egy átlagos autóhasználat mellett ez évi 600–900 ezer forinttal növelné a család kiadásait. (Átlagos használatnál az első autóra számolhatunk 18 ezer km/év futással és 8 literes fogyasztással, a másodiknál felével.)

Az árréscsökkentés kapcsán felidézte, az intézkedést a nagy élelmiszerláncok indokolatlanul magas árrése ellen vezette be a kormány. – Az árréscsökkentés megszüntetése azt eredményezné, hogy a boltok magasabb árrést érvényesítenek, ami egy átlagos családnál: évi 180–360 ezer forinttal drágább bevásárlást jelentene – sorolta.

Szalai Piroska egyúttal emlékeztetett, mindezek mellett nem szabad figyelmen kívül hagyni a Tisza megszorító csomagjának többi elemét, amit politikusaik és szakértőik emlegetnek, így például az szja megemelését, a családi adókedvezmény és az anyák adómentességének eltörlését sem. – Ebben az esetben a tiszás elvonás mértéke brutális, évi több millió forintot vennének el egy kétgyermekes családtól – mutatott rá.

Borítókép: Kapitány István (Fotó: Mirkó István)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekvilágháború

Bogár László avatarja

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
