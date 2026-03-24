LSD után kokain, újabb hangfelvétel került elő Radnai Márkról + videó

Hétfőn került nyilvánosságra egy hangfelvétel, amelyen Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke Vogel Evelint, Magyar Péter volt barátnőjét arról kérdezi: „Be kéne LSD-zni, igaz?”. Hogy itt magukra gondol vagy valaki másról beszél, esetleg Magyar Péterről, akinek LSD-t kellene adni, az nem derül ki a rövid hangfelvételből. Kedden folytatódott a hangfelvételek kikerülése – írja a Mandiner, a friss anyagon pedig az hallható, hogy Radnai Márk arról beszél:

Sötétítsük le azt az ablakot, kezdődhet a Los Angeles-i, soha nem ér véget a buli! G…ci sok kokain!

A felvételen hallható még Hanzel Henrik milliárdos vállalkozó, Magyar Péter bizalmi embere is, aki csak annyit tett hozzá, hogy reméli, az összes teleobjektív ezt veszi. Radnai nem hagyta abba, úgy reagált:

Hanzi, hagyd már, milyen teleobjektív? Minden manipulálható kép, hagyd már a p…csába! ÉÁJ!

A hangfelvételt nyilvánosságra hozó Vissza a mederbe elnevezésű Facebook-oldal azt írja: „Nagyobb a pánik a Tiszában, mint gondolnátok. Hiába az előremenekülés és a kamu drogteszt, Péter és Márk tudja, hogy az LSD csak a jéghegy csúcsa, és ezúttal nem fognak működni sem a kavarások, sem a háttérben kötött alkuk. A Tiszának meg kell tisztulnia, és a jelenlegi korrupt, drogos vezetésnek mennie kell! Nem véletlen, hogy sunnyognak. Nehéz működő hazugságot találni az igazsággal szemben.”