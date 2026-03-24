LSD után kokain, újabb hangfelvétel került elő Radnai Márkról + videó

Gulyás Márton és Panyi Szabolcs: ugyanaz az amerikai képzés, ugyanaz a tengerentúli támogató, ugyanaz a magyarországi médiaszerep

A tiszás ügynökbotrány ráirányítja a reflektor fényét Gulyás Mártonra, a Partizán alapítójára. Annyiban mindenképpen, hogy a most lebukott Panyi Szabolcs és Gulyás az elmúlt években hasonló külföldi képzésekre kaptak ösztöndíjat, s a médiumaik külföldi finanszírozásában is figyelemre méltó párhuzamok mutatkoznak. Mindezt úgy, hogy Gulyás lényegében ugyanazt a szerepet töltötte és tölti be a magyar vizuális média baloldali részében, mint amit Panyi az ellenzéki írott sajtóban.

2026. 03. 24. 9:06
Panyi Szabolcs ügye, másképpen a tiszás ügynökbotrány önmagában is kritikus jelentőségű, ugyanakkor több szempontból is túlmutat önmagán. Például azért, mert ráirányítja a figyelmet arra: egyes újságírókat és a közvéleményt alakító egyéb szereplőt miként használják eszközként a globális progresszív hálózatok arra, hogy aláaknázzák hazánk szuverenitását. A Mandiner hétfőn nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amelyből kiderül, hogy a külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal. – Panyi megadta Szijjártó Péter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit – írta hétfőn reggel a Mandiner. Panyi a hangfelvételen arról is beszélt, hogy nem csupán barátja, de együtt is dolgozik a Tisza Párt jelöltjével, Orbán Anitával. Kormányváltás esetén pedig hozzáférése lenne a politikus által vezetett külügyminisztérium dokumentumaihoz, emellett javaslatot tehetne arra, hogy ki dolgozhasson a tárcánál, s ki nem.

20241004 Budapest A Tisza Párt tüntetése a közmédia épülete előtt. fotó: Polyák Attila (PA) MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Magyar Péter szekerét tolják Panyiék (Fotó: Polyák Attila)

A kulcsfigurák

Hogy Panyi kicsoda, és miként működik az a Direkt36, amely a fő megjelenési felületet adja cikkeinek, hétfőn bemutattuk. Panyi az írott sajtóban fejti ki tevékenységét, a vizuális média baloldali részét azonban egy másik, de Panyihoz sokban hasonlító ellenzéki médiaszereplő, Gulyás Márton uralja.

Gulyás alapítója és arca a Partizán nevű online csatornának. Az elmúlt években a jelentős külföldi pénzekkel kistafírozott Partizán gyakorlatilag a semmiből nőtte ki magát az egyik legbefolyásosabb magyarországi internetes médiummá. Ma már a kormányellenes sajtó zászlóshajójaként működik, gyakorlatilag minden ügynek az élére áll, amely a patrióta kabinet lejáratását célozza. Így néhány éve rendszeresen – a helyszínre is kilátogatva – foglalkoztak az SZFE-s tüntetésekkel, de a Pegasus-ügyet és a kegyelmi botrányt is igyekeztek a valósnál súlyosabbnak bemutatni. Több alkalommal is elmentek Gödre, ahol a helyi akkumulátorgyárban történt szabálytalanságokat próbáltak a kormány ellen fordítani.

Kettős mérce

Ezzel szemben az ellenzék szereplőinek bőséges lehetőségek adnak a korteskedésre. A 2022-es választás előtt az ellenzéket vezető Márki-Zay Péter mellett számos jelölttel készítettek interjút, illetve szerveztek számukra vitákat. De a Partizán biztosított ugródeszkát Magyar Péternek is, amikor a Diákhitel Központ volt vezetője politikusi ambíciókkal lépett elő 2024 elején. Az akkor készült nagyinterjút azóta több további követte.

A Partizán műsorai többségének van valamilyen kormányellenes éle, de számos programjuk kifejezetten a patrióta kabinet bírálatáról szól. Köztük a több éve futó Vétó, amelynek Ruff Bálint, a Tisza szekerét toló kampánymenedzser az egyik műsorvezetője.

Figyelemre méltó, hogy a Partizánt részben ugyanazok a külföldi donorok finanszírozzák, mint Panyi médiumait. Ilyen például a National Endowment for Democracy (NED) nevű amerikai kormányzati szervezet, amely 2022-ben 98 ezer dollárral támogatta a Partizánt. Ismert, hogy a NED-et nyílt források csak úgy említik, mint a CIA hivatalossá tett külföldi megjelenését. A szervezet éves előirányzatot kap az Egyesült Államok költségvetéséből, a NED a USAID költségvetésének részét képezi.

Kiképezve

További közös pont Panyi és Gulyás karrierjében, hogy ugyanazt a képzést kapták meg az elmúlt években: mindketten az amerikai Demokrata Párthoz kötődő szervezeteknél voltak ösztöndíjasok. Mint megírtuk, Panyi 2014-ben végezte el az International Visitor Leadership Program (IVLP) nevű vezetői képzést, Gulyás Márton pedig 2023-ban vett részt az IVLP szervezésében tartott Edward R. Murrow Programon. Utóbbit az USA külügyminisztériuma évente hirdeti meg, s azon több mint száz újságíró vesz részt szerte a világból, hogy megismerhessék az amerikai újságírói praktikákat. A háromhetes képzésre nem lehet az utcáról jelentkezni: a résztvevőket az amerikai nagykövetségek jelölik és szelektálják. Gulyást így a patrióta kormányt rendszeresen támadó akkori budapesti amerikai nagykövet, David Pressman választhatta ki.

Programok Soros-pénzekből

A programot működtető szervezet, a Nemzetközi Oktatási Intézet (IIE) Soros György alapítványához köthető. Az IIE az Open Society Foundationstől már legalább 20 alkalommal kapott támogatást: 2016-tól 2021-ig több mint 6,2 millió dollár, azaz 2,1 milliárd forint értékű támogatás érkezett hozzájuk a spekuláns hálózatától.

Az IVLP képzésein számos magyarországi véleményformáló részt vett az elmúlt években, köztük Vörös Szabolcs, a Válasz Online munkatársa, Feledy Botond, aki jelenleg a Partizán műsorvezetőjeként tevékenykedik, valamint jelölt volt Molnár Áron noÁr ellenzéki aktivista és influenszer.

 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
