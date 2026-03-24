Gulyás Márton és Panyi Szabolcs: ugyanaz az amerikai képzés, ugyanaz a tengerentúli támogató, ugyanaz a magyarországi médiaszerep

Panyi Szabolcs ügye, másképpen a tiszás ügynökbotrány önmagában is kritikus jelentőségű, ugyanakkor több szempontból is túlmutat önmagán. Például azért, mert ráirányítja a figyelmet arra: egyes újságírókat és a közvéleményt alakító egyéb szereplőt miként használják eszközként a globális progresszív hálózatok arra, hogy aláaknázzák hazánk szuverenitását. A Mandiner hétfőn nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amelyből kiderül, hogy a külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal. – Panyi megadta Szijjártó Péter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit – írta hétfőn reggel a Mandiner. Panyi a hangfelvételen arról is beszélt, hogy nem csupán barátja, de együtt is dolgozik a Tisza Párt jelöltjével, Orbán Anitával. Kormányváltás esetén pedig hozzáférése lenne a politikus által vezetett külügyminisztérium dokumentumaihoz, emellett javaslatot tehetne arra, hogy ki dolgozhasson a tárcánál, s ki nem.

Magyar Péter szekerét tolják Panyiék (Fotó: Polyák Attila)

A kulcsfigurák

Hogy Panyi kicsoda, és miként működik az a Direkt36, amely a fő megjelenési felületet adja cikkeinek, hétfőn bemutattuk. Panyi az írott sajtóban fejti ki tevékenységét, a vizuális média baloldali részét azonban egy másik, de Panyihoz sokban hasonlító ellenzéki médiaszereplő, Gulyás Márton uralja.

Gulyás alapítója és arca a Partizán nevű online csatornának. Az elmúlt években a jelentős külföldi pénzekkel kistafírozott Partizán gyakorlatilag a semmiből nőtte ki magát az egyik legbefolyásosabb magyarországi internetes médiummá. Ma már a kormányellenes sajtó zászlóshajójaként működik, gyakorlatilag minden ügynek az élére áll, amely a patrióta kabinet lejáratását célozza. Így néhány éve rendszeresen – a helyszínre is kilátogatva – foglalkoztak az SZFE-s tüntetésekkel, de a Pegasus-ügyet és a kegyelmi botrányt is igyekeztek a valósnál súlyosabbnak bemutatni. Több alkalommal is elmentek Gödre, ahol a helyi akkumulátorgyárban történt szabálytalanságokat próbáltak a kormány ellen fordítani.