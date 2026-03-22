záporhőmérsékletszél

Reggel még ránk mosolyog a nap, délután már felhők uralják az eget

Délelőtt még barátságosabb arcát mutatja az idő, de a nap előrehaladtával egyre több felhő érkezik. Komoly esőre nem kell számítani.

Magyar Nemzet
2026. 03. 22. 7:17
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Délelőtt még több helyen szakadozott felhőzet és napsütés váltakozhat, majd a délutáni órákra országszerte megnövekszik a gomolyfelhőzet – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Vasárnap délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

Csapadék csak elszórtan, kisebb zápor formájában fordulhat elő. A keleti, délkeleti szél több térségben élénk lökésekkel kísérheti a napot. 

A csúcshőmérséklet jellemzően 14 és 16 fok között alakul, estére pedig 4 és 10 fok közé hűl vissza a levegő.

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

 

Záporok, napsütés, majd hideg zuhany: ilyen lesz a jövő hét

Hétfőn erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk, és a délutáni órákban több helyen is kialakulhatnak záporok. A hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul.

Kedden hosszabb-rövidebb napsütéses időszakokra van kilátás, amelyeket gomolyfelhők zavarhatnak. Záporokra főként az ország középső részein lehet esély. A hőmérséklet 16-18 fok köré emelkedik, az északnyugati szél többfelé élénk lesz – írja a Köpönyeg.

Szerdán a nap első felében még sok napsütés várható, később azonban egyre vastagabb fátyolfelhőzet érkezik. Nyugat felől késő estétől már csapadékra is van kilátás. A nappali csúcshőmérséklet 14 és 20 fok között alakul.

Csütörtökön erősen felhős vagy borult idő valószínű. Délen többfelé, máshol elszórtan eső is eshet. 

Az északi szél nagy területen viharossá erősödik, a hőmérséklet pedig több helyen 10 fok alatt maradhat – markáns lehűlés érkezik.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW)


Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Mindent összevetve egy normális és valamelyest tájékozott embernek látnia kell, hogy illene véget vetni a kettős mércének, az illegális és korlátlan bevándorlással megbirkózni nem tudó tehetségtelenek uralmának, az európai értékek semmibevételének.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.