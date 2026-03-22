Reggel még ránk mosolyog a nap, délután már felhők uralják az eget

Délelőtt még több helyen szakadozott felhőzet és napsütés váltakozhat, majd a délutáni órákra országszerte megnövekszik a gomolyfelhőzet – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Vasárnap délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

Csapadék csak elszórtan, kisebb zápor formájában fordulhat elő. A keleti, délkeleti szél több térségben élénk lökésekkel kísérheti a napot.

A csúcshőmérséklet jellemzően 14 és 16 fok között alakul, estére pedig 4 és 10 fok közé hűl vissza a levegő.

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Záporok, napsütés, majd hideg zuhany: ilyen lesz a jövő hét

Hétfőn erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk, és a délutáni órákban több helyen is kialakulhatnak záporok. A hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul.

Kedden hosszabb-rövidebb napsütéses időszakokra van kilátás, amelyeket gomolyfelhők zavarhatnak. Záporokra főként az ország középső részein lehet esély. A hőmérséklet 16-18 fok köré emelkedik, az északnyugati szél többfelé élénk lesz – írja a Köpönyeg.

Szerdán a nap első felében még sok napsütés várható, később azonban egyre vastagabb fátyolfelhőzet érkezik. Nyugat felől késő estétől már csapadékra is van kilátás. A nappali csúcshőmérséklet 14 és 20 fok között alakul.

Csütörtökön erősen felhős vagy borult idő valószínű. Délen többfelé, máshol elszórtan eső is eshet.

Az északi szél nagy területen viharossá erősödik, a hőmérséklet pedig több helyen 10 fok alatt maradhat – markáns lehűlés érkezik.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW)