Semjén Zsolt: A migrációnak nevezett iszlám invázió Európa civilizációs öngyilkossága! + videó

Semjén Zsolt szerint az Európai Unió eltávolodott a keresztény gyökerektől, és egy szekularista szemléletet erőltet a tagállamokra. A miniszterelnök-helyettes Fehérvárcsurgón arról is beszélt, hogy szerinte a migráció civilizációs kockázatot jelent, és vissza kell térni az alapító atyák örökségéhez.

2026. 03. 21. 8:38
Az alapító atyák az Európai Uniót a keresztény civilizációra építették, most mindez támadás alatt áll – hangsúlyozta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes pénteken Fehérvárcsurgón, a Károlyi József Alapítvány által rendezett Európai integráció és vallási identitások – A vallás megítélése az EU építésének és bővítésének folyamatában című nemzetközi konferencián.

Semjén Zsolt rámutatott: 

az Európai Unió mainstreamje egy úgynevezett semleges világnézetet, egy szekularista világnézetet akar rákényszeríteni a tagállamokra, ami egyértelműen keresztényellenességet jelent.

 A másik támadás az iszlám invázió – fűzte hozzá a miniszterelnök-helyettes, felidézve, hogy Angela Merkel azt mondta, az iszlám az európai civilizáció része. Semjén Zsolt leszögezte, az európai identitásnak pontosan az iszlámmal szembeni védekezés a része. 

Több millió magyar adta az életét azért, hogy nekünk ne kelljen a saría árnyékában élni

– fogalmazott a kereszténydemokrata politikus, és a migrációt civilizációs öngyilkosságnak nevezte.

Kijelentette: „a mi politikai ideánk az, hogy vissza az alapító atyák örökségéhez, vissza a kereszténydemokráciához, a nemzeti szuverenitás tiszteletben tartásához, a család értékéhez”. Az európai nemzetek egyenrangú tagja Magyarország – hangoztatta a miniszterelnök-helyettes. Közölte, mindent megtesz azért, hogy „ne legyünk az Európai Egyesült Államok birodalmában egy provincia”.

Borítókép: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes pénteken egy nemzetközi konferencián vett részt Fehérvárcsurgón (Forrás: KDNP.hu/Botár Gergely/Miniszterelnökség)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

