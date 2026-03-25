Újabb szórakozóhelyet záratott be a rendőrség drog miatt

Újabb szórakozóhely került lakat alá három hónapra, ezúttal Heves vármegyében Kömlőn. A Police.hu közleménye szerint a rendőrség tavaly óta dolgozik egy drogkereskedő banda felszámolásán: szeptember óta nyolc dílert azonosítottak és fogtak el, valamennyien letartóztatásban vannak. A bizonyítékok alapján a drogbanda döntően Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében terjesztett kábítószert. A kristálynak vagy cracknek nevezett drog elosztásának központja egy kömlői rendezvényház volt, a szórakozóhely üzemeltetője látta el a bűntársait droggal, amit azok továbbértékesítettek.

Fotó Police.hu

A rendőrök először egy 35 éves ónodi férfit fogtak el szeptemberben, jelentős mennyiségű kábítószert találtak az autójában. Hozzátették, hogy novemberben egy 30 éves jászapáti férfit értek tetten a nyomozók éppen akkor, amikor drogot adott át egy ózdi férfinak. A jászapáti díler testvérét és édesanyját is elfogták, mivel otthonukból több kilogramm kábítószer került elő.

Fotó: Police.hu

Februárban újabb két bandatag került célkeresztbe: egy 38 éves miskolci és egy 53 éves felsőzsolcai férfi, majd március 17-én elfogták az őket droggal ellátó 39 éves kömlői férfit is. A nyomozók 1,1 kilogramm kábítószert találtak az általa üzemeltett szórakozóhelyen, illetve droggal szennyezett mérleget is lefoglalták.

A rendőrök összesen öt kilogramm kábítószert foglalt le az elkövetőktől, akikhez a gyanú szerint több tíz kilogrammnyi kábítószer terjesztése köthető.

A rendőrök vagyonvisszaszerzés keretében 5 196 000 forintot, ékszereket, műszaki cikkeket és egy gépkocsit is lefoglalt – áll a közleményben.