Újra veszített a Tisza a közmédiával szemben

„Ismét sikertelen a Tisza Párt politikai hadjárata a közmédia ellen” – írta a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) kedden egy közös közleményben.

Fotó: Markovics Gábor

Azt írták, eddig az Alkotmánybíróság, majd a Kúria, legutóbb pedig a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) és ismételten a taláros testület döntött úgy, hogy a jog fontosabb, mint a Tisza Párt politikai érdeke.

A közmédiát folytonosan fenyegető Tisza Párt szerint a közmédia bizonyos tartalmai megsértették a választási esélyegyenlőség és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét

– írták. A Kúria a jogi eljárás során elmarasztalta a közmédiát, de az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. panaszt nyújtott be a döntés ellen, arra hivatkozva, hogy a kúriai döntés sértette a többi között az alaptörvényben biztosított véleménynyilvánítási és sajtószabadságot, a tisztességes eljáráshoz való jogot. Az Alkotmánybíróság a határozatában igazat adott a közmédiának – emelték ki.

Közlésük szerint egy másik ügyben a Nemzeti Választási Bizottság döntése is a közmédia helyes gyakorlatát igazolta: az NVB szerint az M1, valamint a Híradó.hu webes és közösségi felületei nem sértették meg a választási törvényt.

Ezzel a Tisza Párt újabb politikai akciója bukott el

– fogalmaztak a közleményben.

Hangsúlyozták, a közmédia továbbra is a törvényeknek megfelelően, a köz szolgálatát szem előtt tartva, szakmai és jogi normák szerint végzi tevékenységét, egyértelműen elutasítva a Tisza Párt nyomásgyakorlását.