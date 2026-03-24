Szijjártó Péter: A vajdasági magyarok egyedül a jelenlegi nemzeti szuverén kormányra számíthatnak

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter az Avgerinos Kft. mezőgazdasági fejlesztésének átadásán elmondta, hogy a vállalat 680 millió forint értékű beruházással bővíti a csonthéjas és szárított gyümölcsök feldolgozásának kapacitását, amihez a magyar kormány 307 millió forint támogatást nyújt.

Szijjártó Péter Szabadkán. Fotó: MTI/KKM

Úgyhogy akik itt a környéken gazdálkodnak, vajdasági gazdák és kistermelők most újabb lehetőséget kapnak az előrelépésre, hiszen az Avgerinos Kft. az eddiginél jóval nagyobb mennyiségű terményt, diót, mogyorót, sárgabarackot, szilvát vásárol

– húzta alá.

Kifejtette, hogy a választás közeledtével Magyarországon rendre fellángolnak mindenfajta politikai indulatok, és ezek sajnos nem kímélik a határon túl élő magyarokat sem.

Ezért egy ilyen eseményen, amikor vagyunk anyaországból is meg határon túlról is, világossá kell tenni, hogy mi így vagyunk egy nemzet. Közénk éket senki nem verhet, és minket senki nem választhat el egymástól, és ha van ilyen szándék, akkor annak ellen kell állni

– hangsúlyozta.

Azt is tudhatják, akik itt élnek, hogy a határon túli magyar közösségek mindig is számíthattak és mindig számíthatnak is a nemzeti kormány támogatására, és ez a jövőben is így lesz

– folytatta.

Ennek kapcsán pedig úgy vélekedett, hogy az utóbbi nyolcvan évben a délvidéki magyarok most vannak a legjobb helyzetben, aminek alapvetően két oka van: az egyik az az, hogy Magyarország és Szerbia kapcsolata most érte el a valaha volt legjobb szintet, a másik pedig, hogy a magyar kormány nem önmaga akarta kitalálni, mi kell az itteni magyaroknak, hanem megkérdezte őket, akik világosan elmondták, hogy mit szeretnének.

Szijjártó Péter emlékeztetett arra, hogy a Vajdaságból érkezett az eredeti javaslat, amely úgy szólt, hogy a határon túli magyar közösségek megerősítéséhez először a gazdasági megerősítésükre van szükség.

Ebből a javaslatból nőtt ki a vajdasági gazdaságfejlesztési program, amelynek keretében a magyar kormány 16 065 beruházáshoz adott támogatást itt a Vajdaságban, összesen 89 milliárd forintot, amiből lett 183 milliárd forintnyi beruházás az ipar, a mezőgazdaság és a turisztika terén, és ezek a beruházások több tízezer vajdasági munkahelyet betonoztak be

– tudatta.

Azt kell mondjam önöknek, és örömmel is teszem ezt, hogy a nemzeti kormány készen áll arra, hogy folytassa a vajdasági gazdaság fejlesztésének jövőjét is

– jelentette ki.

Készen állunk arra, hogy a VMSZ második gazdaságfejlesztési stratégiáját végigvigyük. Készen állunk arra, hogy a VMSZ-szel közösen a Vajdaságot tovább fejlesszük. Készen állunk arra, hogy a vállalkozások támogatásának folytatásával, további munkahelyek teremtésével biztos megélhetést garantáljunk az itt élő emberek számára, és segítsünk azoknak, akik szeretnének ide visszatérni

– szögezte le.