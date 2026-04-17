Júniusban választ új elnököt a Demokratikus Koalíció

A vasárnapi választáson nem került parlamentbe a Demokratikus Koalíció, ezt követően lemondott a pártelnök és a teljes elnökség. A párt június elején elnökválasztást, majd tisztújító kongresszust tart – közölte a Demokratikus Koalíció.
A teljes tisztújításon új elnököt és elnökséget választanak.
Az elnök személyéről a párt teljes tagsága dönt online szavazáson június 3. és 7. között.
Az alelnököket és az elnökségi tagokat ezt követően, a június 13-ra összehívott tisztújító kongresszuson választják meg.
Hangsúlyozták: a párt parlamenten kívüli politikai közösségként folytatja működését.
Mint ismert, az áprilisi parlamenti választást követően a párt elnöke és teljes elnöksége lemondott,
a vezetés a tisztújításig ügyvezetőként hivatalban marad.
Borítókép: Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!