Alku születhetett Magyar Péter és Hernádi Zsolt között: tovább eshet a Mol árfolyama

Nem fizetik ki a szokásos időben a Mol oszalékot - legalábbis ezt javasolja a társaság vezérigazgatói bizottsága azután, hogy Hernádi Zsolt vezérigazgató találkozott tegnap Magyar Péterrel, a Tisza Párt elnökével.

2026. 04. 17. 8:49
Pofon a Mol-befektetőknek, várhatnak még pár hónapig az osztalékra.
A MOL-csoport Vezérigazgatói Bizottsága javasolja az Igazgatóságnak, hogy a 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó osztalék 2026 harmadik negyedévében kerüljön kifizetésre. Az osztalék kifizetése minden tekintetben a MOL korábbi gyakorlatával összhangban, a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik - közölte az olajipari tárdaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Hernádi Zsolt megállapodhatott Magyar Péterrel. A Mol az idei osztalákot csak a harmadik negyedévben fizetheti ki.

Az ügy elzménye, hogy tegnap Magyar Péter, a választáson több mint kétharmados többséget szerző Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje, tegnap a Mol árfolyamát is sulyosan érintő bejelentést tett. Ahogy arról a a Magyar Nemzet is beszámolt, a Tisza miniszterelnök-jelöltje egyrészt bejelentette, hogy fogadja a magyar olajtársaság első számú vezetőjét, másrészt azt is leírta, hogy súlyos követelései is vannak Hernádi Zsolt felé. A konkrét tájékoztatás így szól:

Ma fogadom Hernádi Zsoltot. Tájékoztatást kérek tőle hazánk üzemanyagellátás-biztonsága kapcsán. Elvárom, hogy a Mol ne fizesse ki a 25 milliárdos osztalékot az MCC-nek.

Az MCC a miniszterelnök-jelölt színre lépésével rögtön célkeresztbe került. A hiánypótló oktatási, tudományos tevékenységet (határon innen és túl) végző szervezet finanszírozásának egyik fontos lába egy Mol-pakett.

A küldetésének fontosságát fel- és elismerve a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) a magyar államtól 2020-ban kapott részvényeket. Mind a Mol, mind a Richter részvényállományának 10-10 százalékát kezeli. Az MCC közérdekű vagyonkezelő alapítványként (KEKVA) működik - mutatott rá cikkében a Világgazdaság.

Az olajtársaság a tavalyi eredményéből 241,2 milliárd forint kifizetését javasolta a közelmúltban, ami részvényenként 300 forint osztalékot jelent. Az MCC ennek alapján részesült 24,58 milliárd forintban. Ha belekényszeríti a Molt, hogy ne fizessen osztalékot az MCC-nek, a szervezet által vitt tehetséggondozó program értelemszerűen súlyos veszélybe kerül.

Arról nem beszélve, hogy mindennek milyen üzenete van a tőzsde és a befektetők irányába.

A befektetők azonnal reagáltak a politikai nyomásgyakorlási kísérletre, a Mol részvényein erősödött az eladói nyomás. Közvetlenül Magyar Péter posztjának megjelenése előtt 1,8 százalékos mínusznál járt az árfolyam, és

lényegében rögtön 5 százalékos zuhanásba csapott át.

Innen nem is nagyon pattant vissza, 4 százalék fölötti mínusz látszik tartósan. A Mol-papír 4344 forintról nagyon rövid idő alatt 4170 forint alá esett. Ebből könnyen számszerűsíthető, mekkora vagyon égett el. Mintegy 820 millió bevezetett Mol-papír van a piacon. A 4344 forintos szint és a mélypontnak számító 4170 forint különbsége 174 forint. Ez a zuhanás mindössze 76 perc alatt állt be. Amennyiben a 174 forintos esést rávetítjük a 820 millió darabos részvényállományra, azt kapjuk, hogy a Mol értéke egy csapásra mintegy 143 milliárd forinttal csökkent.

Ez lett tehát a következménye Magyar Péter közösségi médiás bejegyzésének, amelyben nyilvánosságra hozta a követelését a Mollal szemben. Az olajpapír végül tegnap 4164 forinton zrt, innen várjuk az új hírrel a mai tőzsdenyitást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
