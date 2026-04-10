Orbán Viktor: Készen állok a folytatásra, győzni fogunk!

Deutsch Tamás: Magyar Péter átvert mindenkit, és tőle aztán senki ne várja, hogy kint tartja Magyarországot a háborúból!

Magyar Pétert arra bérelték föl, hogy Brüsszel-párti és ukránbarát kormányt alakítson. Ezért avatkozik bele Brüsszel és Kijev minden erővel a választásokba.

2026. 04. 10. 15:48
Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának vezetője a kormánypártok országjárásának mezőhegyesi fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. március 13-án (Fotó: MTI/Lehoczky Péter)
– Gondolom, már hallották a hangfelvételt: Magyar Péter g…ci nagy háborúról beszél, amikor nem veszik a kamerák. Közben a nyilvánosság előtt hónapok óta azzal kampányol, hogy nincs is háborús veszély – mondja legfrissebb videójában Deutsch Tamás, fideszes EP-képviselő. 

Deutsch hangsúlyozta: „Magyar Péter átvert mindenkit, hónapok óta hazudott, és még most is hazudik. Tudja, hogy nagy a háborús veszély, tudja, hogy Brüsszel és Kijev háborúba akarja rángatni Európát és Magyarországot is sorba akarja állítani. És Magyar Péter tudja, hogy el akarják venni a magyarok pénzét, hogy odaadják az ukránoknak.

Magyar Péter pontosan tudja mindezt, mert erre bérelték föl: hogy Brüsszel-párti és ukránbarát kormányt alakítson. Ezért avatkozik bele Brüsszel és Kijev minden erővel a választásokba.

Óriási a veszély, ahogy ezt végig elmondtuk, és most itt a leleplezés: Magyar Péter átvert mindenkit. Szóval tőle aztán senki ne várja, hogy Magyarországot kívül tartja a háborúból” – tette hozzá Deutsch. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

