gulyás gergelytényi istváneckürapper

Megütheti a bokáját Eckü, a herefogdosó rapper

Becsületsértést követhetett el Puzsér Róberték pár nappal ezelőtti Rendszerbontó nagykoncertjén az egyik fellépő, Eckü, aki a heréjét fogdosta, majd gyalázni kezdte Gulyás Gergelyt. A rappert Tényi István jelentette fel a rendőrségen.

Munkatársunktól
2026. 04. 15. 20:15
Becsületsértés gyanúja merülhet fel az Eckü nevű rapper herefogdosása kapcsán – derült ki a lapunk által megismert rendőrségi határozatból. Emlékezetes, a múlt pénteki, Rendszerbontó nagykoncerten történt fellépése után Ecküt Tényi István szeméremsértés gyanújával feljelentette a Budapesti Rendőr-főkapitányságon.

Mint ismert, a Hősök rappere nemi szervét fogdosva Gulyás Gergelynek üzent. „Gulyás Gerinek üzenem, hogy a herémet rárakom a fejére” – mondta, majd hozzátette, hétfőtől ő tartja a Kormányinfót. 

A miniszter a Facebook-oldalán reagált a rapper felé intézett szavaira. „Magyarország nem ilyen, és nem szeretnénk, hogy ilyenné tegyék” – írta bejegyzésében.

A rendőrségi határozat szerint a feljelentés tartalma alapján Eckü cselekménye nem a közvádas szeméremsértés, hanem a magánvádas becsületsértés gyanúját vetheti fel.

Azaz, ha Gulyás Gergely feljelenti Ecküt, akkor bíróságon vehet elégtételt.

 


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
