Megütheti a bokáját Eckü, a herefogdosó rapper

Becsületsértés gyanúja merülhet fel az Eckü nevű rapper herefogdosása kapcsán – derült ki a lapunk által megismert rendőrségi határozatból. Emlékezetes, a múlt pénteki, Rendszerbontó nagykoncerten történt fellépése után Ecküt Tényi István szeméremsértés gyanújával feljelentette a Budapesti Rendőr-főkapitányságon.

Mint ismert, a Hősök rappere nemi szervét fogdosva Gulyás Gergelynek üzent. „Gulyás Gerinek üzenem, hogy a herémet rárakom a fejére” – mondta, majd hozzátette, hétfőtől ő tartja a Kormányinfót.

A miniszter a Facebook-oldalán reagált a rapper felé intézett szavaira. „Magyarország nem ilyen, és nem szeretnénk, hogy ilyenné tegyék” – írta bejegyzésében.

A rendőrségi határozat szerint a feljelentés tartalma alapján Eckü cselekménye nem a közvádas szeméremsértés, hanem a magánvádas becsületsértés gyanúját vetheti fel.

Azaz, ha Gulyás Gergely feljelenti Ecküt, akkor bíróságon vehet elégtételt.