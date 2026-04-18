Kirándulásra, kertészkedésre ennél alkalmasabb időjárás nincs is + videó

Szombaton országszerte túlnyomóan napos, igazi kirándulóidőre számíthatunk – írja előrejelzésében a HungaroMet.
A Dunántúlon fátyol-, az ország északkeleti felén gomolyfelhős lesz az égbolt. Csapadék nem várható. Az északi, északkeleti szél a Tiszántúlon többfelé megélénkül.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.
Késő estére többnyire 7 és 16 fok közé hűl le a levegő.
Érkezik a lehűlés
Vasárnap a kezdeti napsütés után nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és
estétől a Dunántúlon már eső, zápor is előfordulhat.
Délutántól megerősödik az északnyugati szél. Marad a 20 fok körüli maximum.
Hétfőn a hajnali, reggeli csapadék után északnyugat felől csökken a felhőzet az erős szél hatására – olvasható a Köpönyegen. Napközben már csak délen és keleten fordul elő zápor. 14 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet. kedden is változóan felhős időre van kilátás, elszórtan egy-egy záporral.
Reggel 5, délután 15 fok körüli értékeket mérhetünk.
Szerdán a többórás napsütést gomolyfelhők zavarják, de csapadékra kicsi az esély. 15–16 fok körül mozoghat a csúcsérték.
