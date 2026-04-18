időjárás

Kirándulásra, kertészkedésre ennél alkalmasabb időjárás nincs is + videó

Szombat estig túlnyomóan napos, csapadékmentes idő ígérkezik. A Tiszántúlon időnként megélénkül az északi, északkeleti szél, a hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul.

Magyar Nemzet
Forrás: HungaroMet, Köpönyeg2026. 04. 18. 7:28
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szombaton országszerte túlnyomóan napos, igazi kirándulóidőre számíthatunk – írja előrejelzésében a HungaroMet. 

A Dunántúlon fátyol-, az ország északkeleti felén gomolyfelhős lesz az égbolt. Csapadék nem várható. Az északi, északkeleti szél a Tiszántúlon többfelé megélénkül. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.

 Késő estére többnyire 7 és 16 fok közé hűl le a levegő.

Forrás: HungaroMet

Érkezik a lehűlés

Vasárnap a kezdeti napsütés után nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és 

estétől a Dunántúlon már eső, zápor is előfordulhat.

Délutántól megerősödik az északnyugati szél. Marad a 20 fok körüli maximum.

Hétfőn a hajnali, reggeli csapadék után északnyugat felől csökken a felhőzet az erős szél hatására – olvasható a Köpönyegen. Napközben már csak délen és keleten fordul elő zápor. 14 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet. kedden is változóan felhős időre van kilátás, elszórtan egy-egy záporral. 

Reggel 5, délután 15 fok körüli értékeket mérhetünk.

Szerdán a többórás napsütést gomolyfelhők zavarják, de csapadékra kicsi az esély. 15–16 fok körül mozoghat a csúcsérték.

Az időjárásról a Magyar Nemzet tematikus oldalán is olvashat részleteket. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
