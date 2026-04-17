Jön a hidegfront, záporokat hoz a hétvége + videó

Napos, gomolyfelhős idő várható – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből. Helyenként, főként északkeleten, keleten zápor, néhol zivatar előfordulhat, de kis eséllyel északnyugatra is besodródhat egy-egy csapadékgóc.

Az északias szelet több helyen élénk, a záporok, zivatarok környezetében akár erős, viharos lökések is kísérhetik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.

Késő estére 7 és 17 fok közé hűl le a levegő.

Forrás: HungaroMet

Milyen idő lesz hétvégén?

Szombaton a nap első felében még sok lesz a napsütés, később északkelet felől megnövekszik a felhőzet. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő. Kellemes, 19-20 fok körüli maximumokra számíthatunk – olvasható a Köpönyegen.

Vasárnap északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és a szél is egyre élénkebbé válik. Délutántól nyugaton elszórtan alakulhatnak ki záporok. A hőmérséklet egyelőre még 20 fok körül marad.

Hétfőn erősen felhős, szeles idő körvonalazódik, helyenként záporokkal.

Az északnyugati szél sokfelé megerősödik. A hőmérséklet 12 és 18 fok között alakulhat.

