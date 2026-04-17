Jön a hidegfront, záporokat hoz a hétvége + videó

Napos, gomolyfelhős időre számíthatunk pénteken, de főként keleten és északkeleten záporok, néhol zivatar is kialakulhat. Az északi szél többfelé megélénkül, zivataroknál akár viharossá is fokozódhat. Napközben 19–24 fok várható, estére viszont jelentősen lehűl a levegő.

2026. 04. 17. 6:33
Napos, gomolyfelhős idő várható – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből. Helyenként, főként északkeleten, keleten zápor, néhol zivatar előfordulhat, de kis eséllyel északnyugatra is besodródhat egy-egy csapadékgóc.

Az északias szelet több helyen élénk, a záporok, zivatarok környezetében akár erős, viharos lökések is kísérhetik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.

Késő estére 7 és 17 fok közé hűl le a levegő.

Forrás: HungaroMet

 

Milyen idő lesz hétvégén?

Szombaton a nap első felében még sok lesz a napsütés, később északkelet felől megnövekszik a felhőzet. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő. Kellemes, 19-20 fok körüli maximumokra számíthatunk – olvasható a Köpönyegen.

Vasárnap északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és a szél is egyre élénkebbé válik. Délutántól nyugaton elszórtan alakulhatnak ki záporok. A hőmérséklet egyelőre még 20 fok körül marad.

Hétfőn erősen felhős, szeles idő körvonalazódik, helyenként záporokkal.

Az északnyugati szél sokfelé megerősödik. A hőmérséklet 12 és 18 fok között alakulhat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Észak-Magyarország/Vajda János)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
