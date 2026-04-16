Már látni, mikor jön a fordulat az időjárásban

Pénteken napos, gomolyfelhős idő várható, helyenként zápor – főképp északkeleten, keleten – zivatar előfordulhat. Az északias irányú szelet élénk lökések kísérhetik, de a záporok, zivatarok környezetében megerősödhet, akár viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.
Pénteken még helyenként előfordulhat zápor, zivatar, de alapvetően nyugodt, kellemes, tavaszias idő várható a hétvégén sok napsütéssel, a hőmérséklet csúcsértéke 20 fok körül alakul. A szél mindhárom nap élénk, olykor erős lesz. Vasárnap délután nyugat felől növekedni kezd a felhőzet és a Dunántúlon előfordulhat eső, zápor – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.
Szombaton nagyrészt derült lesz az ég, csak kevés gomoly-, illetve fátyolfelhő lehet az égen, csapadék nem lesz. Az északias szél megélénkül, északkeleten és a Tiszántúlon megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 4 és 9, délután 18 és 23 fok között alakul.
További Belföld híreink
Vasárnap a gomolyfelhős idő után délutántól nyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és késő délutántól a Dunántúlon már előfordulhat eső, zápor. Késő délutántól az északnyugatira forduló szél a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 1 és 10, délután 16 és 23 fok között alakul, kedden viszont már nem leszünk ilyen szerencsések, a met.hu szerint aznap a maximumok 12 és 16 fok körül alakulnak.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!