hőmérsékletidőjárás-jelentészápor

Már látni, mikor jön a fordulat az időjárásban

Pénteken még helyenként előfordulhat zápor, zivatar, de alapvetően nyugodt, kellemes, tavaszias idő várható a hétvégén sok napsütéssel, a hőmérséklet csúcsértéke 20 fok körül alakul. A szél mindhárom nap élénk, olykor erős lesz. Vasárnap délután nyugat felől növekedni kezd a felhőzet és a Dunántúlon előfordulhat eső, zápor – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 16. 16:21
illusztráció Fotó: Szakony Attila
Pénteken napos, gomolyfelhős idő várható, helyenként zápor – főképp északkeleten, keleten – zivatar előfordulhat. Az északias irányú szelet élénk lökések kísérhetik, de a záporok, zivatarok környezetében megerősödhet, akár viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.

Szombaton nagyrészt derült lesz az ég, csak kevés gomoly-, illetve fátyolfelhő lehet az égen, csapadék nem lesz. Az északias szél megélénkül, északkeleten és a Tiszántúlon megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 4 és 9, délután 18 és 23 fok között alakul.

Vasárnap a gomolyfelhős idő után délutántól nyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és késő délutántól a Dunántúlon már előfordulhat eső, zápor. Késő délutántól az északnyugatira forduló szél a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 1 és 10, délután 16 és 23 fok között alakul, kedden viszont már nem leszünk ilyen szerencsések, a met.hu szerint aznap a maximumok 12 és 16 fok körül alakulnak. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekMagyar Péter

El a kezekkel a közjogi méltóságoktól!

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Rendkívül kockázatos Magyar Péter azon szándéka, hogy a köztársasági elnököt mandátumának letelte előtt elmozdítsa.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
