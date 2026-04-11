Orbán Viktor: Jövőt csak mi tudunk építeni, mert mi rendíthetetlenül hiszünk a szeretet és összefogás erejében + videó

„Izzadt, mint egy ló, összevissza beszélt” – furcsán viselkedett Magyar Péter egy éjszakai klubban + videó

Többen is kamerát ragadtak azon az estén, amikor a Lock szórakozóhelyen különös jelenetek játszódtak le. A felvételek szerint a politikus izzadt, zavartan viselkedett és csapongó, szokatlan kijelentéseket tett.

2026. 04. 11. 19:25
Magyar Péterről két, szórakozóhelyen készült felvétel került a Tűzfalcsoporthoz: a Tisza Párt elnöke feltűnően furcsán viselkedik, gyakran törölgeti a homlokát, és rövid megszólalásában szokatlan, nehezen követhető dolgokat mond.

A blog úgy tudja, hogy a felvételek 2024 augusztusában, a Lock nevű szórakozóhelyen készültek. A videókat eljuttató forrás szerint a helyszínen többen is rögzítették az eseményeket, és több jelenlévőnek is feltűnt a politikus viselkedése.

A beszámoló alapján 

a légkondicionálás ellenére erősen izzadt, miközben rövid beszédében összevissza csapongott.

 Egy ponton Fábry Sándor ismert – „Senki se nyúljon magához” – fordulatával viccelődött, majd arról beszélt, hogy „senki ne izguljon, mert 21 év a korhatár”. Zárásként pedig azt kívánta a jelenlévőknek, hogy „élvezzük a napot”, ami a késő esti időpont miatt többek szerint különösen szokatlanul hangzott.

A felvételeken az is látható, hogy ezt követően odalépett állandó bulipartneréhez, Radnai Márkhoz, miközben láthatóan zavartan törölgette a homlokát. 

Nem sokkal később fiatal lányokkal is közvetlenebb hangulatba került: ölelgette és puszival köszöntötte őket.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: MW/Markovics Gábor)

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu