Erre nem kellett sokat várni Magyar Péteréknek: Brüsszel bírósága elkaszálta a magyar gyermekvédelmi törvényt

Kamu NAV-oldalakkal támadnak a csalók

Ismét aktivizálódtak az online csalók: a gépjárműadóval és az szja-bevallási tervezetekkel kapcsolatos időszakot kihasználva élethű, a hivatalos felületekre megszólalásig hasonlító hamis oldalakon próbálnak érzékeny adatokat kicsalni az állampolgároktól.

Magyar Nemzet
2026. 04. 21. 13:15
Telefonon is kérhető a NAV segítsége a gépjárműadóval kapcsolatban Forrás: NAV
A napokban sokakat érintő értesítések érkeznek: a gépjárműadóval kapcsolatos határozatok március végéig jutnak el az érintettekhez, míg az szja-bevallási tervezetekről is megkezdődik a tájékoztatás. Ezzel párhuzamosan azonban az adathalászok is „rákapcsolnak”, és megtévesztő üzenetekkel próbálják rávenni az embereket, hogy hamis oldalakra kattintsanak.

A hivatal lapunk kérdéseire küldött válaszában kiemelte: az ügyfelekkel kizárólag biztonságos csatornákon kommunikál. Az elektronikus ügyintézés tárhelyen keresztül történik azok számára, akik rendelkeznek megfelelő regisztrációval, míg más esetekben hivatalos, postai úton érkező levélben történik a kapcsolattartás.

A csalók módszerei egyre kifinomultabbak, de vannak egyértelmű árulkodó jelek. A hivatal soha nem küld e-mailben vagy sms-ben olyan linket, amelyen keresztül ügyintézésre kérné az ügyfeleket. Nem kér bankkártya-adatokat, és nem értesít visszatérítésről vagy tartozásról ilyen formában. Az ilyen üzenetek minden esetben gyanúsak.

Az áloldalak egyik legnagyobb veszélye, hogy vizuálisan szinte teljesen megegyeznek az eredeti felületekkel. Ugyanakkor a részletek árulkodók: a webcím eltér a hivatalostól, az azonosítási folyamat nem valódi, és gyakran hiányoznak a biztonsági lépések. Emellett sok esetben nyelvi hibák, furcsa megfogalmazások is felfedezhetők az üzenetekben.

A szakemberek azt tanácsolják, hogy mindenki körültekintően járjon el: soha ne kattintson ismeretlen forrásból érkező linkre, és mindig ellenőrizze a weboldal hitelességét. Ha kétség merül fel, érdemes közvetlenül a hivatalos felületről belépni az ügyintézési rendszerbe.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Fontos híreink

Legolvasottabb

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelektörténelem

Vita a történelemmel és az ellenállás iránya – a háborúkról (1. rész)

Bayer Zsolt avatarja

A régi Benesnek a birodalmat kellett széthordania az Antant megbízásából, a mi Benesünknek a maradékot kell behordania a birodalomba Brüsszel és Berlin megbízásából.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
