Kamu NAV-oldalakkal támadnak a csalók

A napokban sokakat érintő értesítések érkeznek: a gépjárműadóval kapcsolatos határozatok március végéig jutnak el az érintettekhez, míg az szja-bevallási tervezetekről is megkezdődik a tájékoztatás. Ezzel párhuzamosan azonban az adathalászok is „rákapcsolnak”, és megtévesztő üzenetekkel próbálják rávenni az embereket, hogy hamis oldalakra kattintsanak.

A hivatal lapunk kérdéseire küldött válaszában kiemelte: az ügyfelekkel kizárólag biztonságos csatornákon kommunikál. Az elektronikus ügyintézés tárhelyen keresztül történik azok számára, akik rendelkeznek megfelelő regisztrációval, míg más esetekben hivatalos, postai úton érkező levélben történik a kapcsolattartás.

A csalók módszerei egyre kifinomultabbak, de vannak egyértelmű árulkodó jelek. A hivatal soha nem küld e-mailben vagy sms-ben olyan linket, amelyen keresztül ügyintézésre kérné az ügyfeleket. Nem kér bankkártya-adatokat, és nem értesít visszatérítésről vagy tartozásról ilyen formában. Az ilyen üzenetek minden esetben gyanúsak.

Az áloldalak egyik legnagyobb veszélye, hogy vizuálisan szinte teljesen megegyeznek az eredeti felületekkel. Ugyanakkor a részletek árulkodók: a webcím eltér a hivatalostól, az azonosítási folyamat nem valódi, és gyakran hiányoznak a biztonsági lépések. Emellett sok esetben nyelvi hibák, furcsa megfogalmazások is felfedezhetők az üzenetekben.

A szakemberek azt tanácsolják, hogy mindenki körültekintően járjon el: soha ne kattintson ismeretlen forrásból érkező linkre, és mindig ellenőrizze a weboldal hitelességét. Ha kétség merül fel, érdemes közvetlenül a hivatalos felületről belépni az ügyintézési rendszerbe.