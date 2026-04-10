Kéri László válogatott szitkokat szórt a Fidesz szavazóira

Kéri László politológus züllesztésről, kiirtásról és civilizációs retardáltságról beszélt egy fórumon a Fidesz kapcsán – szúrta ki a Tűzfalcsoport. Magyar Péter tanácsadója cro-magnon-i szinten is ócsárolta a kormánypártiakat.

2026. 04. 10. 11:03
Tisza Párt, Kéri László
Fotó: Youtube/képernyőfotó
Az egykori kommunista politológus, szociológus, Magyar Péter tanácsadója, az „első tiszás” már idegességében nem tudja, hogyan gyalázza a fideszeseket, így hát bizarr antropológiai fejtegetésbe kezdett írja a Tűzfalcsoport.

Egy fórumon Kéri Lászlónak a következőket sikerült mondania a fideszes táborról:

Zülleszti vissza, valahova a cro-magnonba, vagy a… hát a neandervölgyieket nem bántanám, mert talán nem léptek volna be a Fideszbe, szóval…

Majd így folytatta: Az alsó-paleolit már ezen az alapon működött, hogy… hogy kell tudni mindig, hogy kit kell kiirtanunk, különben nem tudunk semmit csinálni.

Végül Magyar Péter tanácsadója azt mondta:

Tehát ez egy olyan fokú civilizációs retardáció, ami zajlik az utóbbi egy-két évtizedben, hogy hát büszkék lehetünk, hogy a mi fiunk ott van az élvonalban.

Borítókép: Kéri László politológus (Forrás: YouTube/képernyőfotó )


A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kárpáti András
idezojelekhann endre

Hann Endre és az időgép

Kárpáti András avatarja

A Medián vezetője elárulta, hogy szép csendben visszautazott idén februárba, és felvette az eddig nem létező adatokat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
