Kéri László válogatott szitkokat szórt a Fidesz szavazóira

Az egykori kommunista politológus, szociológus, Magyar Péter tanácsadója, az „első tiszás” már idegességében nem tudja, hogyan gyalázza a fideszeseket, így hát bizarr antropológiai fejtegetésbe kezdett – írja a Tűzfalcsoport.

Egy fórumon Kéri Lászlónak a következőket sikerült mondania a fideszes táborról:

Zülleszti vissza, valahova a cro-magnonba, vagy a… hát a neandervölgyieket nem bántanám, mert talán nem léptek volna be a Fideszbe, szóval…

Majd így folytatta: Az alsó-paleolit már ezen az alapon működött, hogy… hogy kell tudni mindig, hogy kit kell kiirtanunk, különben nem tudunk semmit csinálni.

Végül Magyar Péter tanácsadója azt mondta:

Tehát ez egy olyan fokú civilizációs retardáció, ami zajlik az utóbbi egy-két évtizedben, hogy hát büszkék lehetünk, hogy a mi fiunk ott van az élvonalban.

