Söpredéknek, kóbor kutyáknak nevezte a magyarokat a Zelenszkij-imádó ukrán politikus + videó

Továbbra sincs agresszív megnyilvánulásokból hiány az ukrán médiában, a magyar választáshoz közeledve egyre vadabb kijelentések hangzanak el.

Március végén Valerij Ivaszjuk egykori ukrán politikus gyalázta felháborító stílusban Magyarországot. A Blyzniuk élőben című YouTube-csatornán előadott hosszas történelmi fejtegetését azzal kezdte, hogy Magyarország egy fasiszta ország, írja az Ellenpont.

„Ami Magyarországot illeti: nos, először is, ez egy fasiszta állam, a második világháború alatt Hitlerrel voltak koalícióban” – jelentette ki Ivaszjuk, aki innentől kezdve ennél is lenézőbben beszélt Magyarországról.

Szerinte a magyarok alacsonyabb rendűek, „a finnekből kivált emberek” csoportja, akik történelmük során végig Ukrajna meghódításán ügyködtek.

Az idejött magyarok egész történelme – hiszen a Volgától jöttek, ez egy finnugor csoport – csak a finnekből lettek emberek, ezek meg egyszerűen beléptek azokba a rettenetes birodalmakba, amelyek meghódították Ukrajnát – fogalmazott.

Ivaszjuk azt is felrótta a magyaroknak, hogy könnyen manipulálhatók, most is bedőlnek a propagandának, ezért utálják Brüsszelt és Ukrajnát. „(A propaganda) felébresztette bennük a gyűlölet génjeit minden iránt, ami európai, és mindenekelőtt Ukrajna iránt” – hangzott a gyűlölködés.

Az egykori ukrán politikusnak a kárpátaljai magyarokkal is meggyűlt a baja, egészen elképesztő hangnemben vélekedett róluk. Ivaszjuk úgy látja, hogy direkt nem akarnak megtanulni ukránul, csak azért, hogy kiszúrjanak az ukrán állammal. Emlékezzünk csak rá, hogy a kárpátaljai magyar közösség többsége fütyülni akar az államnyelvre; vannak egész falvak, amelyek kizárólag magyarul beszélnek, és soha nem tanulták, és nem is fogják megtanulni az ukrán nyelvet – jelentette ki.

Az eszmefuttatás legerősebb része azonban csak ezután következett. A magát ekkora már alaposan felhergelő Ivaszjuk teljesen kiakadt azon, hogy a magyar kormány egy vizsgálóbizottságot küldött a Barátság kőolajvezeték műszaki állapotának ellenőrzésére. Szerinte Magyarországnak erre nem volt joga, számára érthetetlen, hogy az ukrán állam ezt miért hagyta. Ezért eltorzult arccal, válogatott sértésekkel illette a delegáció tagjait és így a magyarokat, akiket „kóbor kutyáknak”, „söpredéknek”, „talpon álló bandának” nevezett:

Olyan az államunk, hogy minden egyes kóbor kutya be tud szaladni a határon keresztül, és itt tud ugatni. Ahelyett, hogy ezt a söpredéket elfognák, Orbán lefoglalta az Oschadbankot és az ukrán aranyat. Megérkezett Ukrajnába ez a söpredék, ez a talpon álló banda, és azt csinálnak itt, amit akarnak.

A teljes cikk az Ellenpont oldalán IDE KATTINTVA olvasható.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)