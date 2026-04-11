Kiakadt a Tisza Pártra az olimpiai bajnok: „Ezt már nem tudom szó nélkül hagyni” + videó

A kétszeres olimpiai bajnok és világbajnok videóüzenetet küldött.

Magyar Nemzet
2026. 04. 11. 21:42
– Ezt most már nem tudom szó nélkül hagyni: amikor valaki Magyarországot, a magyar miniszterelnököt, ráadásul annak gyermekét és unokáit fenyegeti, ez egy olyan határ, amit nem tudok elfogadni – jelentette ki videóüzenetében Varga Tamás. A kétszeres olimpiai bajnok és világbajnok vízilabdázó szerint most pontosan ez történt, az ukrán elnök és köre ilyen kijelentéseket tesznek. 

Szerinte az ukrán vezetés Magyar Pétert és a Tiszát szeretné hatalmon látni, mert tudják, hogy ők nem a magyar érdekekért dolgoznak. Emlékeztetett, láttuk korábban, hogyan mennek szembe hazánk érdekeivel Magyar Péterék.

– Az a politika, amit ők képviselnek, hazaárulás. Ez már nem is jobb- vagy baloldali kérdés

– emelte ki, majd rámutatott: ez már arról szól, hogy magyar érdekekért vagy külföldi érdekekért dolgoznak. – Azt gondolom, ilyen időkben azok a vezetők mögé kell állni, akik mindent megtesznek azért, hogy megvédjék Magyarországot. Orbán Viktor pedig pontosan ezt teszi, ezért fogok rá szavazni áprilisban – hangsúlyozta az olimpikon.

Borítókép: Varga Tamás olimpiai bajnok (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)


A téma legfrissebb hírei

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekjuszt lászló

Juszt, a csőcselék

Kárpáti András avatarja

Az önmagát előtérbe toló balos médiamunkást sohasem vette igazán komolyan a közvélemény.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu