Kiakadt a Tisza Pártra az olimpiai bajnok: „Ezt már nem tudom szó nélkül hagyni” + videó

– Ezt most már nem tudom szó nélkül hagyni: amikor valaki Magyarországot, a magyar miniszterelnököt, ráadásul annak gyermekét és unokáit fenyegeti, ez egy olyan határ, amit nem tudok elfogadni – jelentette ki videóüzenetében Varga Tamás. A kétszeres olimpiai bajnok és világbajnok vízilabdázó szerint most pontosan ez történt, az ukrán elnök és köre ilyen kijelentéseket tesznek.

Szerinte az ukrán vezetés Magyar Pétert és a Tiszát szeretné hatalmon látni, mert tudják, hogy ők nem a magyar érdekekért dolgoznak. Emlékeztetett, láttuk korábban, hogyan mennek szembe hazánk érdekeivel Magyar Péterék.

– Az a politika, amit ők képviselnek, hazaárulás. Ez már nem is jobb- vagy baloldali kérdés

– emelte ki, majd rámutatott: ez már arról szól, hogy magyar érdekekért vagy külföldi érdekekért dolgoznak. – Azt gondolom, ilyen időkben azok a vezetők mögé kell állni, akik mindent megtesznek azért, hogy megvédjék Magyarországot. Orbán Viktor pedig pontosan ezt teszi, ezért fogok rá szavazni áprilisban – hangsúlyozta az olimpikon.