Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Róka László)
Kürtszóval indul a hajózási szezon: vasárnap felvonul a budapesti flotta a Dunán
Csaknem két tucat személyhajó vonul fel vasárnap a belvárosi Duna-szakaszon a hagyományos Dunai kirajzáson, amellyel hivatalosan is megnyitják a 2026-os budapesti hajózási szezont. A látványos parádé mellett a szakma képviselői a fővárosi rakpartfejlesztésekről, a lejáró parthasználati engedélyekről és a budapesti személyhajózás jövőjéről is beszélnek.
