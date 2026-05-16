Marco Rossi mint olasz szövetségi kapitány? A legendás Fabio Capello nem kertelt
Miután az olasz labdarúgó-válogatott sorozatban harmadszor sem jutott ki a világbajnokságra, óriási a fejetlenség az olasz futballban. Lemondott a szövetség elnöke, távozott Gennaro Gattuso szövetségi kapitány, a Roma–Lazio derbi időpontja körüli mizéria pedig bohózatba torkollott. Most Marco Rossi neve is felvetődött, mint olasz szövetségi kapitány. Fabio Capello szerint Rossi jó eséllyel indulna a posztért.
