Lázár János: Nagyon fontos választás előtt állunk + videó

Lázár János a Lázárinfó Expresszel járja az országot, kedden öt helyszínre látogatott el. A tárcavezető reggel Berettyóújfalun kezdett, utána jött Létavértes, Nyírbogát, Sajószentpéter és végül Hangony. Az építési és közlekedési miniszter személyesen és a helyi Fidesz-irodákban telefonon keresztül is kérte a lakosokat, hogy április 12-én szavazzanak a Fideszre.

Lázár János mindenkit arra kért, hogy menjenek el szavazni. Hozzátette:

Nagyon fontos választás előtt állunk. Most elég nagy a tét. Nem dőlhet senki hátra, nem bízhatja el magát, nincs lefutott mérkőzés.

A Lázárinfó szerdán is folytatódik, Lázár János ma hat településre látogat el. A tárcavezető tíz órakor Kiskunhalason kezd, 12-kor Nagybaracska, 14.30-kor Attala, 15.45-kor Nagyberki következik, majd 17.15-kor Kadarkútra, végül pedig 19.30-kor Pécsre érkezik.