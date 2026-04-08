Aranykonvoj: elképesztő leleplező felvételt tett közzé a NAV, hamisítás történhetett + videó

Lázár János: Nagyon fontos választás előtt állunk + videó

A Lázárinfó Expressz tovább robog. A tárcavezető kedden öt helyen járt, szerdán pedig hat településre látogat el a kampányhajrában.

2026. 04. 08. 9:14
Lázár János a Lázárinfó Expresszel járja az országot, kedden öt helyszínre látogatott el. A tárcavezető reggel Berettyóújfalun kezdett, utána jött Létavértes, Nyírbogát, Sajószentpéter és végül Hangony. Az építési és közlekedési miniszter személyesen és a helyi Fidesz-irodákban telefonon keresztül is kérte a lakosokat, hogy április 12-én szavazzanak a Fideszre.

Lázár János mindenkit arra kért, hogy menjenek el szavazni. Hozzátette:

Nagyon fontos választás előtt állunk. Most elég nagy a tét. Nem dőlhet senki hátra, nem bízhatja el magát, nincs lefutott mérkőzés.

A Lázárinfó szerdán is folytatódik, Lázár János ma hat településre látogat el. A tárcavezető tíz órakor Kiskunhalason kezd, 12-kor Nagybaracska, 14.30-kor Attala, 15.45-kor Nagyberki következik, majd 17.15-kor Kadarkútra, végül pedig 19.30-kor Pécsre érkezik.

Borítókép: Lázár János építési és közlekedési miniszter (Forrás: Facebook)


