Orbán Viktor szerint hatalmas átalakításokra, megújulásra van szükség, a Fidesz-listával is komoly tervei vannak

Orbán Viktor szerint a Fidesznek újra kell szerveznie magát, mert a hazafiaké a jövő. A miniszterelnök arról is beszélt, az újraszervezésnek része, hogy átgondolják a parlamenti frakció összetételét, mert nem biztos, hogy most azokra van szükség, akik elöl vannak a listán.

2026. 04. 17. 5:38
– Van erőnk ahhoz, hogy a vívmányokat meg tudjuk védeni, ha meg tudjuk magunkat újítani. A megújulásnak az a lényege, hogy nem központból vezérlik, a rendszerben lévő embereknek kell akarniuk – mutatott rá Orbán Viktor a Patriótának adott interjúban. A miniszterelnök beszélt a választásról, hogy miként élte meg azt az estét. Elmondta, hogy méltósággal kell viselniük a vereséget, és magára vállalta a felelősséget. Kitért a hamarosan megalakuló új kormányra is, és rámutatott, hogy mit várnak el tőle a magyarok. Az is szóba került, hogy milyen lesz a Fidesz ellenzékben.

Budapest, 2025. április 3. A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a Benjámin Netanjahu izraeli kormányfővel a tárgyalásuk után tartott közös sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. április 3-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
Elmondta, hogy az első dolog az átadás, ennek a felelőseit már kijelölték. A második dolog a megújulás. Akik most bejutottak a parlamentbe, mások, mint akik oda most kellenek, ezért át kell tervezni a frakciót a pártlista alapján. 

Azokra tud épülni a frakció, akik rajta vannak a listán (ez 279 jelöltet jelent, itt lehet böngészni a névsort), amit a választásra benyújtottak. Aki nem volt listás jelölt, nem lehet képviselő, ezt éppen ma tekintette át Orbán Viktor, aki egyelőre nem nevezte meg a leendő Fidesz–KDNP képviselőit. 

Arról azonban biztosított, hogy jelentős átalakítás lesz, ugyanis azt a frakciót, amit megterveztek, a választási győzelemre tervezték. 

Most azonban nem ez a feladat, ezért a frakciót is újra kell alkotni. Ez a munka elkezdődött

 – szögezte le a leköszönő miniszterelnök, aki arról is beszélt, hogy ez a közösség neki nem egy politikai választás, hanem az élete. 

Úgy fogalmazott: van egy fantasztikus és hatalmas nemzeti oldal egészen lenyűgöző karakterekkel, akikről nem lehet meghatottság nélkül beszélni. 

 Olyan emberekre van szükség, akik ezt politikává, kormányzattá és teljesítménnyé tudják alakítani 

– vélekedett Orbán Viktor. Hozzáfűzte: mindig is szerette ezt a közösséget szervezni, igaz, erre az elmúlt 16 évben nem volt sok ideje. – Ha felhatalmaznak, ezt a munkát nemcsak örömmel, hanem boldogan fogom végezni – szögezte le. 

Orbán Viktor úgy vélte, a választási kampányban jól láthatóvá vált, hogy nincs jobb- meg baloldal, a hagyományos kategóriákat „felszárította a nap”. A Fidesz elnöke szerint vannak patrióták, hazafiak, és van egy másik oldal, a globalista vagy éppen brüsszeli. Szerinte az élet nagy kérdései is így fognak majd előkerülni, és a nemzeti oldalnak arra kell készülni, hogy a nemzeti lét nagy kérdései jönnek elő: gazdasági szuverenitás, családtámogatás jövője, migráció kérdése, háború-béke. Ezek lesznek a nagy kérdések, és ezekre kell választ adni a politikai mozgalmaknak is.

Azt tudom mondani, hogy merre van az előre. A hazafiaké a jövő

– szögezte le a leköszönő miniszterelnök.

 

– Vannak nemzeti vívmányaink, amiket ha lerombolnak, akkor az embereknek rosszabb lesz, nem jobb, és az új kormány azt ígéri, hogy jobb lesz az embereknek – mutatott rá. Hozzátette: ő egyelőre nem akar rossz szándékot feltételezni a még meg sem alakult kormányról, de a döntéseik alapján majd látni lehet, hogy mit akarnak.

Nem szurkolok a hazám ellen. Ha az új kormány épít, azt támogatni fogjuk. Ha rombolásra készül, azt nem fogjuk hagyni.

– mondta a leköszönő miniszterelnök.

– Amikor elkezdtem kiöregedni a másik szerelmemből, a labdarúgásból, akkor azt mondtam, hogy adjanak munkát a szertárban, azonban ha kell, akkor csapatkapitányként is szívesen kivezetem a csapatot a pályára – válaszolta Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy mi lesz az ő szerepe. A miniszterelnök elmondta, hogy most fiatalabbnak érzi magát, mert a munkában el lehet fáradni, és volt, amikor el is fáradt.  Majd leszögezte, hogy nem ő fogja eldönteni, hogy milyen munkát fog végezni a jövőben. 

Bármit mondanak, azt el fogom végezni, ha kell, a szertárban maradok, ha kell, akkor újra kiviszem a csapatot a pályára 

– magyarázta. 

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a jövő héten felkeresik a saját közösségeiket, mind a 106 választókerületbe ellátogatnak és találkoznak mások mellett a helyi aktivistákkal is.

 A Fidesz április 28-ra hívott össze rendkívüli választmányt, utána pedig az Orbán Viktor által elmondottak szerint tisztújító kongresszus is lesz. 


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
