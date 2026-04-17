Orbán Viktor szerint hatalmas átalakításokra, megújulásra van szükség, a Fidesz-listával is komoly tervei vannak

– Van erőnk ahhoz, hogy a vívmányokat meg tudjuk védeni, ha meg tudjuk magunkat újítani. A megújulásnak az a lényege, hogy nem központból vezérlik, a rendszerben lévő embereknek kell akarniuk – mutatott rá Orbán Viktor a Patriótának adott interjúban. A miniszterelnök beszélt a választásról, hogy miként élte meg azt az estét. Elmondta, hogy méltósággal kell viselniük a vereséget, és magára vállalta a felelősséget. Kitért a hamarosan megalakuló új kormányra is, és rámutatott, hogy mit várnak el tőle a magyarok. Az is szóba került, hogy milyen lesz a Fidesz ellenzékben.

Elmondta, hogy az első dolog az átadás, ennek a felelőseit már kijelölték. A második dolog a megújulás. Akik most bejutottak a parlamentbe, mások, mint akik oda most kellenek, ezért át kell tervezni a frakciót a pártlista alapján.

Azokra tud épülni a frakció, akik rajta vannak a listán (ez 279 jelöltet jelent, itt lehet böngészni a névsort), amit a választásra benyújtottak. Aki nem volt listás jelölt, nem lehet képviselő, ezt éppen ma tekintette át Orbán Viktor, aki egyelőre nem nevezte meg a leendő Fidesz–KDNP képviselőit.

Arról azonban biztosított, hogy jelentős átalakítás lesz, ugyanis azt a frakciót, amit megterveztek, a választási győzelemre tervezték.

Most azonban nem ez a feladat, ezért a frakciót is újra kell alkotni. Ez a munka elkezdődött

– szögezte le a leköszönő miniszterelnök, aki arról is beszélt, hogy ez a közösség neki nem egy politikai választás, hanem az élete.

Úgy fogalmazott: van egy fantasztikus és hatalmas nemzeti oldal egészen lenyűgöző karakterekkel, akikről nem lehet meghatottság nélkül beszélni.

Olyan emberekre van szükség, akik ezt politikává, kormányzattá és teljesítménnyé tudják alakítani

– vélekedett Orbán Viktor. Hozzáfűzte: mindig is szerette ezt a közösséget szervezni, igaz, erre az elmúlt 16 évben nem volt sok ideje. – Ha felhatalmaznak, ezt a munkát nemcsak örömmel, hanem boldogan fogom végezni – szögezte le.

Orbán Viktor úgy vélte, a választási kampányban jól láthatóvá vált, hogy nincs jobb- meg baloldal, a hagyományos kategóriákat „felszárította a nap”. A Fidesz elnöke szerint vannak patrióták, hazafiak, és van egy másik oldal, a globalista vagy éppen brüsszeli. Szerinte az élet nagy kérdései is így fognak majd előkerülni, és a nemzeti oldalnak arra kell készülni, hogy a nemzeti lét nagy kérdései jönnek elő: gazdasági szuverenitás, családtámogatás jövője, migráció kérdése, háború-béke. Ezek lesznek a nagy kérdések, és ezekre kell választ adni a politikai mozgalmaknak is.

Azt tudom mondani, hogy merre van az előre. A hazafiaké a jövő

– szögezte le a leköszönő miniszterelnök.