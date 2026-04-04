Orbán Viktor: A kalács is beszerezve + videó

Orbán Viktor újabb videóban számolt be a közösségi oldalán arról, hogyan készülődik unokáival a húsvétra.

A miniszterelnök a húsvéti sonkák, kolbászok és füstölt áruk megvétele után ezúttal a másik fontos hozzávalóra, a friss kenyérre és a kalácsra koncentrált.

Fülöp, Johanna és Zsigmond kóstolót is kaptak, valamint beleshettek a pékszakma szépségeibe és nehézségeibe, például a korai kelésbe. Megnézhették az ipari gépek használatát, sőt ki is próbálhatták őket, végül az egész húsvéti csipet csapat elégedetten távozott.

A kóstolás az első, de azért a kalács is beszerezve

– írta bejegyzésében Orbán Viktor.