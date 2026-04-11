Őrizetbe vette a rendőrség a szombati balesetet okozó sofőrt, kiderült, kik az áldozatok + videó

Őrizetbe vették azt a sofőrt, aki a gyanú szerint két halálos áldozattal járó balesetet okozott Budapesten, a XIII. kerületben. A hatóságok vizsgálják, hogy a férfi versenyezett-e.

A rendelkezésre álló adatok szerint egy, Újpest felől a belváros irányába tartó személyautó előbb két, vele azonos irányban haladó járműnek ütközött, majd áttért a szemközti sávba, ahol újabb két autóval ütközött össze. Az egyik jármű a baleset következtében lezuhant a felüljáróról – adta hírül a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).

A tragédiában a balesetet okozó, 35 éves török állampolgárságú sofőr autójának egyik utasa a helyszínen meghalt, további négyen könnyebb sérüléseket szenvedtek. A lezuhant autót vezető 66 éves férfi szintén életét vesztette.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztályának munkatársai a sofőrt mintavételre előállították, és vizsgálják, hogy a baleset idején alkohol vagy kábítószer hatása alatt állt-e.

Összeroncsolódott személygépkocsi Budapesten, a Váci út és a Róbert Károly körút kereszteződésében lévő felüljárón 2026. április 10-én, éjfél előtt. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Mihádák Zoltán

A jelenlegi adatok szerint az is felmerült, hogy a járművezető versenyezhetett.

A nyomozók a férfit halált okozó közúti veszélyeztetés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

