Őrizetbe vette a rendőrség a szombati balesetet okozó sofőrt, kiderült, kik az áldozatok + videó

Őrizetbe vették annak a halálos közlekedési baleset okozóját, amelyben két ember vesztette életét 2026. április 10-én késő este Budapesten, a XIII. kerületben. A rendőrség szerint az is felmerült, hogy a férfi versenyezhetett.

Magyar Nemzet
2026. 04. 11. 15:29
Fotó: Mihádák Zoltán Forrás: MTI
Őrizetbe vették azt a sofőrt, aki a gyanú szerint két halálos áldozattal járó balesetet okozott Budapesten, a XIII. kerületben. A hatóságok vizsgálják, hogy a férfi versenyezett-e.

A rendelkezésre álló adatok szerint egy, Újpest felől a belváros irányába tartó személyautó előbb két, vele azonos irányban haladó járműnek ütközött, majd áttért a szemközti sávba, ahol újabb két autóval ütközött össze. Az egyik jármű a baleset következtében lezuhant a felüljáróról – adta hírül a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).

A tragédiában a balesetet okozó, 35 éves török állampolgárságú sofőr autójának egyik utasa a helyszínen meghalt, további négyen könnyebb sérüléseket szenvedtek. A lezuhant autót vezető 66 éves férfi szintén életét vesztette.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztályának munkatársai a sofőrt mintavételre előállították, és vizsgálják, hogy a baleset idején alkohol vagy kábítószer hatása alatt állt-e. 

Budapest, 2026. április 11. Összeroncsolódott személygépkocsi Budapesten, a Váci út és a Róbert Károly körút kereszteződésében lévő felüljárón 2026. április 10-én, éjfél előtt. A Göncz Árpád városközpontnál lévő felüljárón öt autó ütközött, a balesetben az egyik jármű lezuhant a felüljáróról. A helyszínen egy ember életét vesztette, egy másik a kórházba szállítása során hunyt el, négyen megsérültek. MTI/Mihádák Zoltán
Összeroncsolódott személygépkocsi Budapesten, a Váci út és a Róbert Károly körút kereszteződésében lévő felüljárón 2026. április 10-én, éjfél előtt. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Mihádák Zoltán

A jelenlegi adatok szerint az is felmerült, hogy a járművezető versenyezhetett.

A nyomozók a férfit halált okozó közúti veszélyeztetés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

Borítókép: Összeroncsolódott személygépkocsi Budapesten, a Váci út és a Róbert Károly körút kereszteződésében lévő felüljárón 2026. április 11-én (Fotó: MTI)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
