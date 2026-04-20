A Magyar Nemzetet és a Hír TV-t nem engedték be Magyar Péter sajtótájékoztatójára + videó

Helyhiányra és a nagy érdeklődésre hivatkozva elutasította a Hír TV stábjának regisztrációját a Tisza sajtóosztálya a párt kihelyezett frakcióülését követő sajtótájékoztatóra – számolt be róla a televízió híradója. A párt sajtósai a Magyar Nemzet regisztrációját is elutasították.
Méhész András, a Hír TV riportere helyszíni bejelentkezésében rámutatott, hogy
a Hungexpo Kongresszusi Központ több tízezer ember befogadására alkalmas, a C pavilonba pedig – ahol a tájékoztatót tartották – több ezren férnek be.
Hozzátette: az eseményre húsz-harminc fős újságírói csoportot engedtek be.
Ez messze nem az a nagy létszám, hogy mi ne fértünk volna el itt, legalábbis a mi megítélésünk szerint
– jegyezte meg Méhész András.
Mindez annak fényében különösen figyelemreméltó, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke számos esetben hangoztatta a szabad sajtó és a tájékoztatás jelentőségét, és kiemelten foglalkozik a média helyzetével.
Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!