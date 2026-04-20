A Magyar Nemzetet és a Hír TV-t nem engedték be Magyar Péter sajtótájékoztatójára + videó

Helyhiányra és a nagy érdeklődésre hivatkozva elutasította a Hír TV stábjának regisztrációját a Tisza sajtóosztálya a párt kihelyezett frakcióülését követő sajtótájékoztatóra – számolt be róla a televízió híradója. A párt sajtósai a Magyar Nemzet regisztrációját is elutasították.

Méhész András, a Hír TV riportere helyszíni bejelentkezésében rámutatott, hogy

a Hungexpo Kongresszusi Központ több tízezer ember befogadására alkalmas, a C pavilonba pedig – ahol a tájékoztatót tartották – több ezren férnek be.

Hozzátette: az eseményre húsz-harminc fős újságírói csoportot engedtek be.

Ez messze nem az a nagy létszám, hogy mi ne fértünk volna el itt, legalábbis a mi megítélésünk szerint

– jegyezte meg Méhész András.

Mindez annak fényében különösen figyelemreméltó, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke számos esetben hangoztatta a szabad sajtó és a tájékoztatás jelentőségét, és kiemelten foglalkozik a média helyzetével.

