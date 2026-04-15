Újraválasztotta elnökét a Magyar Országos Közjegyzői Kamara

A régi-új elnök a jövő fontos feladatának tartja a közjegyzői eljárások egyszerűsítését és könnyítését.

Magyar Nemzet
2026. 04. 15. 16:13
Forrás: Magyar Országos Közjegyzői Kamara
Hatodszorra szavazott bizalmat a magyar közjegyzőség Tóth Ádámnak, aki újabb négy évre a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) elnöke lett. A 2007 óta tartó elnöksége alatt erősödött a közjegyzőség permegelőző szerepe és bővült a hatásköre. A közjegyzők évről évre több mint egymillió ügyben tehermentesítik a bíróságokat. A MOKK elnöke a következő időszak legfontosabb feladatának a szerződéses biztonság erősítését, valamint a közjegyzői eljárások egyszerűsítését és könnyítését tartja. A MOKK újraválasztott elnökének helyettese Máté Viktor budapesti és Zsarnai Ferenc szegedi közjegyző lett – közölte a MOKK.

Budapest, 2025. október 10. Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke (b) beszédet mond a magyar polgári közjegyzőség fennállásának 150. évfordulója alkalmából tartott konferencián a budapesti Károlyi-Csekonics-palotában 2025. október 10-én. MTI/Bruzák Noémi
Tóth Ádám Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Tóth Ádám elnöksége alatt jelentősen bővült a közjegyzők tevékenységi köre: ma már huszonhat, úgynevezett nem peres eljárás tartozik hatáskörükbe, fő feladatuk a perek megelőzése lett. A klasszikus közjegyzői feladatok mellé számos, korábban csak a bíróságok hatáskörébe tartozó eljárás – fizetési meghagyásos eljárás, előzetes bizonyítás, igazságügyi szakértő kirendelése, egyezségi eljárás – került a közjegyzőkhöz, tovább erősítve permegelőző szerepüket.

Tavaly a közjegyzők összesen nagyjából 1,25 millió ügyben tehermentesítették a bíróságokat.

A közjegyzők végzik mások mellett az összes, évente mintegy 120-140 ezer hagyatéki eljárást, csaknem százezer lakásbérlethez kapcsolódó egyoldalú kötelezettségvállalás és több ezer házassági és élettársi vagyonjogi szerződés készítését. Ezek mellett segítik a jogos követelések gyors, pereskedés nélküli érvényesítését.

A MOKK elnöke a következő időszak legfontosabb feladatának a szerződéses biztonság erősítését tartja, hogy a szerződések továbbra is megfelelő garanciákat biztosítsanak arra az esetre, ha az egyik fél nem tartaná be a benne foglaltakat.

Fontos feladatunk emellett a közjegyzői eljárások egyszerűsítése és könnyítése is, hogy minél több magánszemély és szervezet tudja hatékonyan, biztonságosan, és pereskedés, vita nélkül intézni jogi ügyeit

– mondja Tóth Ádám.

A közlemény szerint a közjegyzők élen járnak a digitalizációban: minden olyan ügyben, ahol a szabályozás lehetővé teszi, támogatják a digitális ügyintézést, és saját ügyviteli rendszerüket is folyamatosan fejlesztik a gyorsabb és hatékonyabb ügyfélkiszolgálás érdekében. Tavaly a magyar közjegyzőség csatlakozott az e-Evidence rendszerhez, amely jelentősen gyorsítja a határon átnyúló megkeresések elintézését.

Tóth Ádám 1998 óta működtet közjegyzői irodát Budapesten. 2004 és 2007 között a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökhelyettese, utána elnöke lett. 1996 óta vesz részt a közjegyzőség nemzetközi szervezeteinek munkájában. 2004-től tagja a Közjegyzők Nemzetközi Uniója (UINL) állandó tanácsának, 2015-ben, illetve 2019 és 2021 között a Európai Unió Közjegyzőségei Tanácsának (CNUE) igazgatótanácsának tagja, 2021-ben pedig, elsőként a volt szocialista blokk országaiból, a CNUE elnöke volt.

Az elmúlt négy évben a MOKK nemzetközi kapcsolatai és szerepvállalása is jelentős volt. A budapesti Közjegyzők Háza több jelentős nemzetközi közjegyzői eseménynek adott otthont, illetve tavaly a magyar közjegyzőség a hattagú közjegyzői társulás, a Hexagonale elnöki feladatait is ellátta.


Borítókép: Tóth Ádám (Fotó: Magyar Országos Közjegyzői Kamara)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
