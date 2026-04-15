Újraválasztotta elnökét a Magyar Országos Közjegyzői Kamara

Hatodszorra szavazott bizalmat a magyar közjegyzőség Tóth Ádámnak, aki újabb négy évre a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) elnöke lett. A 2007 óta tartó elnöksége alatt erősödött a közjegyzőség permegelőző szerepe és bővült a hatásköre. A közjegyzők évről évre több mint egymillió ügyben tehermentesítik a bíróságokat. A MOKK elnöke a következő időszak legfontosabb feladatának a szerződéses biztonság erősítését, valamint a közjegyzői eljárások egyszerűsítését és könnyítését tartja. A MOKK újraválasztott elnökének helyettese Máté Viktor budapesti és Zsarnai Ferenc szegedi közjegyző lett – közölte a MOKK.

Tóth Ádám elnöksége alatt jelentősen bővült a közjegyzők tevékenységi köre: ma már huszonhat, úgynevezett nem peres eljárás tartozik hatáskörükbe, fő feladatuk a perek megelőzése lett. A klasszikus közjegyzői feladatok mellé számos, korábban csak a bíróságok hatáskörébe tartozó eljárás – fizetési meghagyásos eljárás, előzetes bizonyítás, igazságügyi szakértő kirendelése, egyezségi eljárás – került a közjegyzőkhöz, tovább erősítve permegelőző szerepüket.

Tavaly a közjegyzők összesen nagyjából 1,25 millió ügyben tehermentesítették a bíróságokat.

A közjegyzők végzik mások mellett az összes, évente mintegy 120-140 ezer hagyatéki eljárást, csaknem százezer lakásbérlethez kapcsolódó egyoldalú kötelezettségvállalás és több ezer házassági és élettársi vagyonjogi szerződés készítését. Ezek mellett segítik a jogos követelések gyors, pereskedés nélküli érvényesítését.

A MOKK elnöke a következő időszak legfontosabb feladatának a szerződéses biztonság erősítését tartja, hogy a szerződések továbbra is megfelelő garanciákat biztosítsanak arra az esetre, ha az egyik fél nem tartaná be a benne foglaltakat.

Fontos feladatunk emellett a közjegyzői eljárások egyszerűsítése és könnyítése is, hogy minél több magánszemély és szervezet tudja hatékonyan, biztonságosan, és pereskedés, vita nélkül intézni jogi ügyeit

– mondja Tóth Ádám.

A közlemény szerint a közjegyzők élen járnak a digitalizációban: minden olyan ügyben, ahol a szabályozás lehetővé teszi, támogatják a digitális ügyintézést, és saját ügyviteli rendszerüket is folyamatosan fejlesztik a gyorsabb és hatékonyabb ügyfélkiszolgálás érdekében. Tavaly a magyar közjegyzőség csatlakozott az e-Evidence rendszerhez, amely jelentősen gyorsítja a határon átnyúló megkeresések elintézését.