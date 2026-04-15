„Senkit nem érdekel a jogállam” – nagyot fordult a világ Fleck Zoltánnal

Komoly alkotmányos átalakításokat vetített előre a balodali Fleck Zoltán: a jogszociológus szerint a kormányváltás után gyors változások jöhetnek, és egy új alkotmány elfogadása is napirendre kerülhet.

Fleck Zoltán egy friss interjúban arról beszélt, hogy szerinte az átmeneti kormányzás során előbb alkotmánymódosítások, majd rövidesen egy új alkotmány megalkotása következhet – írja a Tűzfalcsoport.

A tiszás jogszociológus szerint

a Kúria elnökének eltávolítására könnyű jogi érvet találni, míg az államfő elmozdítása jóval nehezebb, ha nem mond le önként.

A tényfeltáró blog megjegyzi: Fleck Zoltán korábban egy Tisza Sziget-rendezvényen arról is beszélt, hogy ha Magyar Péter nyerné a választásokat, a győztes párt akár zsarolással is élhetne a köztársasági elnökkel szemben a kormányalakítás érdekében, politikai tisztogatásba kezdhetne, és az alaptörvényt is eltörölné.

Egy birtokunkba került videóban az ELTE oktatója szokatlan őszinteséggel arról beszél, hogy véleménye szerint

– Senki nem védte meg a jogállami intézményeket. Ma sem fontos. Ha megfigyelik, akkor a Tisza Párt, az ellenzék nem azzal kampányol, hogy visszaállítja a jogállamot. Senkit nem érdekel a jogállam

– mutatott rá Fleck.

Borítókép: Fleck Zoltán jogszociológus (Forrás: MW)