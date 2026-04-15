„Senkit nem érdekel a jogállam” – nagyot fordult a világ Fleck Zoltánnal

Rendkívüli

fleck zoltántisza párttűzfalcsoport

Fleck Zoltán szerint egy esetleges kormányváltás után alkotmánymódosítások és akár egy új alkotmány megalkotása is következhet. A tiszás jogszociológus úgy véli, a Kúria elnökének eltávolítása jogilag könnyebben megoldható, míg az államfő leváltása nehezebb. Egy videóban arról is beszélt: „senkit nem érdekel a jogállam”.

Magyar Nemzet
2026. 04. 15. 13:49
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komoly alkotmányos átalakításokat vetített előre a balodali Fleck Zoltán: a jogszociológus szerint a kormányváltás után gyors változások jöhetnek, és egy új alkotmány elfogadása is napirendre kerülhet.

Fleck Zoltán egy friss interjúban arról beszélt, hogy szerinte az átmeneti kormányzás során előbb alkotmánymódosítások, majd rövidesen egy új alkotmány megalkotása következhet – írja a Tűzfalcsoport.

A tiszás jogszociológus szerint 

a Kúria elnökének eltávolítására könnyű jogi érvet találni, míg az államfő elmozdítása jóval nehezebb, ha nem mond le önként.

A tényfeltáró blog megjegyzi: Fleck Zoltán korábban egy Tisza Sziget-rendezvényen arról is beszélt, hogy ha Magyar Péter nyerné a választásokat, a győztes párt akár zsarolással is élhetne a köztársasági elnökkel szemben a kormányalakítás érdekében, politikai tisztogatásba kezdhetne, és az alaptörvényt is eltörölné.

Egy birtokunkba került videóban az ELTE oktatója szokatlan őszinteséggel arról beszél, hogy véleménye szerint  

– Senki nem védte meg a jogállami intézményeket. Ma sem fontos. Ha megfigyelik, akkor a Tisza Párt, az ellenzék nem azzal kampányol, hogy visszaállítja a jogállamot. Senkit nem érdekel a jogállam

– mutatott rá Fleck.

Borítókép: Fleck Zoltán jogszociológus (Forrás: MW)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
