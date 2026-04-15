Toroczkai László: Magyar Péter a jogállamiságot puccsolja meg azzal, amit csinál

A Sándor-palota előtt tartott sajtótájékoztatóján Toroczkai László elmondta, nem tartják elfogadhatónak, hogy a Tisza Párt a kétharmados hatalmával visszaélve lerövidítené a köztársasági elnök és az alkotmánybírók megbízatásának időtartamát. A Mi Hazánk Mozgalom elnöke, miután találkozott a köztársasági elnökkel, kijelentette, maximálisan támogatja az átmeneti folyamat minél gyorsabb lefolytatását.

Toroczkai László emellett arról is beszámolt, tájékoztatta arról a köztársasági elnököt, hogy óvást intéztek a választási kampánnyal kapcsolatban, ugyanis a Mi Hazánk Mozgalom elnökét saját bevallása szerint cenzúrázzák a Facebookon, ami komoly versenyhátrányt jelentett.

Nem lehet addig sajtószabadságról beszéni, amíg az online térből minket kirekesztenek

– tette hozzá a politikus.

Arra kértem a köztársasági elnök urat, hogy lépjen fel a nagyváradi magyar katolikus közösséget ért támadás ellen

– emelte ki Toroczkai. Hozzátette, súlyos kérdés, hogy a Tisza Párt miért nem védte meg a közösséget, miközben kampányolni elment Nagyváradra.

A köztársasági elnök a találkozóval kapcsolatban annyit közölt,

a harmadik parlamenti párt, a Mi Hazánk elnökével is egyeztettünk az Országgyűlés előtt álló feladatokról.

Mint ismert, a mai napon Sulyok Tamás köztársasági elnök egyeztetett Orbán Viktorral, a Fidesz elnökével, Semjén Zsolttal, a Kereszténydemokrata Néppárt vezetőjével és Magyar Péterrel, a Tisza Párt elnökével is. Ezek a pártok lesznek benn a következő parlamentben.