Toroczkai László: Magyar Péter a jogállamiságot puccsolja meg azzal, amit csinál

A Mi Hazánk Mozgalom elnöke is találkozott Sulyok Tamással a mai napon, ezt követően pedig bejelentette, nem fogadják el a köztársasági elnök és egyéb főméltóságok lemondatására irányuló tiszás követelést.

Gábor Márton
2026. 04. 15. 13:28
Fotó: Balogh Dávid
A Sándor-palota előtt tartott sajtótájékoztatóján Toroczkai László elmondta, nem tartják elfogadhatónak, hogy a Tisza Párt a kétharmados hatalmával visszaélve lerövidítené a köztársasági elnök és az alkotmánybírók megbízatásának időtartamát. A Mi Hazánk Mozgalom elnöke, miután találkozott a köztársasági elnökkel, kijelentette, maximálisan támogatja az átmeneti folyamat minél gyorsabb lefolytatását. 

Toroczkai László emellett arról is beszámolt, tájékoztatta arról a köztársasági elnököt, hogy óvást intéztek a választási kampánnyal kapcsolatban, ugyanis a Mi Hazánk Mozgalom elnökét saját bevallása szerint cenzúrázzák a Facebookon, ami komoly versenyhátrányt jelentett. 

Nem lehet addig sajtószabadságról beszéni, amíg az online térből minket kirekesztenek

– tette hozzá a politikus. 

Arra kértem a köztársasági elnök urat, hogy lépjen fel a nagyváradi magyar katolikus közösséget ért támadás ellen

 – emelte ki Toroczkai. Hozzátette, súlyos kérdés, hogy a Tisza Párt miért nem védte meg a közösséget, miközben kampányolni elment Nagyváradra. 

A köztársasági elnök a találkozóval kapcsolatban annyit közölt, 

a harmadik parlamenti párt, a Mi Hazánk elnökével is egyeztettünk az Országgyűlés előtt álló feladatokról.

Mint ismert, a mai napon Sulyok Tamás köztársasági elnök egyeztetett Orbán Viktorral, a Fidesz elnökével, Semjén Zsolttal, a Kereszténydemokrata Néppárt vezetőjével és Magyar Péterrel, a Tisza Párt elnökével is. Ezek a pártok lesznek benn a következő parlamentben. 

Borítókép: Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke (Fotó: Balogh Dávid)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu