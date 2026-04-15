Egyeztetésre hívta Magyar Pétert Sulyok Tamás – megegyeztek a kormányalakítás menetrendjéről 

– Nagyjából negyvenperces megbeszélést folytattam Sulyok Tamás köztársasági elnök úrral – jelentette ki a Tisza Párt elnöke, miután részt vett a Sulyok Tamás köztársasági elnök által kezdeményezett egyeztetésen a Sándor-palotában.

Kiemelte, a köztársasági elnök arról tájékoztatta, hogy a legtöbb voksot kapó párt elnökeként őt kéri fel miniszterelnöknek, emellett pedig a közeljövőben elkezdődnek a tárgyalások az országgyűlési bizottságok felállításával kapcsolatban.

A köztárasági elnök szerint reálisan május 6–7-re lehet összehívni az Országgyűlés alakuló ülését

– tette hozzá a Tisza Párt elnöke. Hozzátette, arról tájékoztatta a köztársasági elnököt, hogy alkalmatlan a címére, majd pedig arra szólította fel, hogy a kormányalakítás után a lehető leghamarabb mondjon le, ha ezt nem teszi meg, eltávolítják a hivatalából az Alkotmánybíróság és a Kúria elnökével együtt.

A sajtótájékoztatón a Tisza Párt elnöke arról beszélt, a tárgyalás során felmerült a köztársasági elnök közvetlen választásának lehetősége, illetve a hatáskörének kibővítése. Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, megkezdik az Európai Bizottság vezetésével a tárgyalásokat az uniós források hazahozataláról. Ennek érdekében pedig számos döntést fognak hozni a korrupció megfékezése érdekében.

A magyar emberek érdeke, hogy megszülessen ez a megállapodás

– jelentette ki Magyar Péter.

Mint ismert, nemrég a közösségi oldalán Sulyok Tamás arról számolt be:

A korábbi alkotmányos hagyományok méltó felelevenítésével, a köztársasági elnök közjogi szerepének megfelelően az országgyűlési képviselők általános választását követően párbeszédet kezdeményeztem a parlamentbe bejutó pártok vezetőivel. Elsőként Magyar Pétert, a legtöbb országgyűlési képviselői mandátumot szerző Tisztelet és Szabadság Párt elnökét fogadtam a Sándor-palotában.

Emlékeztetett: az államfő egyik fontos közjogi feladata az új Országgyűlés alakuló ülésének összehívása. Tájékoztatta a Tisza Párt elnökét arról, hogy az Országgyűlés alakuló ülését a jogerős eredmény megszületése után a lehetséges legkorábbi dátumra fogja összehívni, az alakuló ülést előkészítő egyeztetések azonban már a napokban megkezdődhetnek, melyeknek hagyományosan az Országház ad otthont.

– Az egyértelmű választási eredményre tekintettel Magyar Péter elnök urat előzetesen tájékoztattam arról is, hogy az alaptörvényben meghatározott feladataimnak megfelelően az Országgyűlés alakuló ülésén hivatalosan is őt fogom javasolni a miniszterelnöki tisztségre – szögezte le Sulyok.

– Meggyőződésem, hogy a közjogi szereplők közötti konstruktív együttműködés az, ami Magyarország és a magyar emberek érdekét szolgálja – zárta bejegyzését.