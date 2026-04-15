Egyeztetésre hívta Magyar Pétert Sulyok Tamás – megegyeztek a kormányalakítás menetrendjéről 

Elsőként a Tisza Párt elnökével tárgyalt Sulyok Tamás köztársasági elnök. Magyar Péter az egyeztetést követően egy sajtótájékoztatót tartott, amelyben közölte, várhatóan május elején alakulhat meg az új Országgyűlés.

Gábor Márton
2026. 04. 15. 11:22
– Nagyjából negyvenperces megbeszélést folytattam Sulyok Tamás köztársasági elnök úrral – jelentette ki a Tisza Párt elnöke, miután részt vett a Sulyok Tamás köztársasági elnök által kezdeményezett egyeztetésen a Sándor-palotában.

Kiemelte, a köztársasági elnök arról tájékoztatta, hogy a legtöbb voksot kapó párt elnökeként őt kéri fel miniszterelnöknek, emellett pedig a közeljövőben elkezdődnek a tárgyalások az országgyűlési bizottságok felállításával kapcsolatban.

A köztárasági elnök szerint reálisan május 6–7-re lehet összehívni az Országgyűlés alakuló ülését

– tette hozzá a Tisza Párt elnöke. Hozzátette, arról tájékoztatta a köztársasági elnököt, hogy alkalmatlan a címére, majd pedig arra szólította fel, hogy a kormányalakítás után a lehető leghamarabb mondjon le, ha ezt nem teszi meg, eltávolítják a hivatalából az Alkotmánybíróság és a Kúria elnökével együtt. 

A sajtótájékoztatón a Tisza Párt elnöke arról beszélt, a tárgyalás során felmerült a köztársasági elnök közvetlen választásának lehetősége, illetve a hatáskörének kibővítése. Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, megkezdik az Európai Bizottság vezetésével a tárgyalásokat az uniós források hazahozataláról. Ennek érdekében pedig számos döntést fognak hozni a korrupció megfékezése érdekében. 

A magyar emberek érdeke, hogy megszülessen ez a megállapodás

– jelentette ki Magyar Péter.

Mint ismert, nemrég a közösségi oldalán Sulyok Tamás arról számolt be:

A korábbi alkotmányos hagyományok méltó felelevenítésével, a köztársasági elnök közjogi szerepének megfelelően az országgyűlési képviselők általános választását követően párbeszédet kezdeményeztem a parlamentbe bejutó pártok vezetőivel. Elsőként Magyar Pétert, a legtöbb országgyűlési képviselői mandátumot szerző Tisztelet és Szabadság Párt elnökét fogadtam a Sándor-palotában.

Emlékeztetett: az államfő egyik fontos közjogi feladata az új Országgyűlés alakuló ülésének összehívása. Tájékoztatta a Tisza Párt elnökét arról, hogy az Országgyűlés alakuló ülését a jogerős eredmény megszületése után a lehetséges legkorábbi dátumra fogja összehívni, az alakuló ülést előkészítő egyeztetések azonban már a napokban megkezdődhetnek, melyeknek hagyományosan az Országház ad otthont.

– Az egyértelmű választási eredményre tekintettel Magyar Péter elnök urat előzetesen tájékoztattam arról is, hogy az alaptörvényben meghatározott feladataimnak megfelelően az Országgyűlés alakuló ülésén hivatalosan is őt fogom javasolni a miniszterelnöki tisztségre – szögezte le Sulyok. 

– Meggyőződésem, hogy a közjogi szereplők közötti konstruktív együttműködés az, ami Magyarország és a magyar emberek érdekét szolgálja – zárta bejegyzését.  

 

