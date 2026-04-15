Toroczkai László: a Mi Hazánk ügyek mentén együttműködhet a másik két parlamenti párttal

Toroczkai László az M1 reggeli műsorának vendége volt. A pártvezető közölte: már korábban is elmondták, hogy „ügyek mentén kell hogy legyen együttműködés”, egyben

reményét fejezte ki, hogy lesz kommunikáció a Tisza Párt, a Fidesz és a Mi Hazánk között.

A részletekkel kapcsolatban azt mondta: a sok közös ügy egyike a premontrei apát kilakoltatása Nagyváradon, ebben az „összmagyar ügyben” pedig számít is a Fidesz és a Tisza Párt támogatására, még ha rossz tapasztalatai is vannak.

Aránytalan a magyar választási rendszer Toroczkai szerint

A Mi Hazánk Mozgalom javaslatot fog tenni a választási rendszer átalakítására, mert a jelenlegi túlhatalmat biztosít – jelentette ki Toroczkai László pártelnök. A párt listavezetője egyáltalán nem tartja jónak a választási rendszert, mert „ahogy a Fidesznek túlhatalmat adott, most a Tisza Pártnak ad túlhatalmat”, azaz „teljesen aránytalan” a választási rendszer, át kell alakítani – szögezte le.

Emlékeztetett: pártja már két évvel ezelőtt indítványozta a választási rendszer igazságosabbá, arányosabbá tételét. – Ha akkor ezt a Fidesz megszavazta volna, akkor ma nincsen a Tiszának kétharmada – jelentette ki.

Sulyok Tamásnak ad egy esélyt a Mi Hazánk

Közölte: ebben a ciklusban is benyújtanak újra egy ilyen tervezetet, mert szeretnék megadni az esélyt arra, hogy „talán demokratikusabban tud működni a következő országgyűlés”, de nincsenek jó előérzetei.

Kifejtette: az, hogy Magyar Péter szerint például „azonnal le kell váltani a köztársasági elnököt, az alkotmánybíróságot”, „nagyon-nagyon rosszul hangzik”, mert „fenyegetni, […] kétharmados fölénnyel visszaélni nem lehet”

– jelentette ki.

Közölte: ők adnak egy esélyt Sulyok Tamás köztársasági elnöknek is, ezért ma meg fogja kérdezni, hogy „obstrukcióra készül, vagy arra, hogy a fékek és ellensúlyok rendszere […] megvalósuljon Magyarországon”.

Ugyanis szeirnte „ha Magyar Péterék a saját emberüket ültetik majd a köztársasági elnöki székbe vagy akár minden hasonló pozícióba, akkor nem lesz fékek és ellensúlyok rendszere.”