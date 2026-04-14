Karikó KatalinNobel-díjSzegedi Tudományegyetem

Várják a jelöléseket a Karikó Katalin alapította díjra

A JATE-díjat a Szegedi Tudományegyetem három kiválóságnak ítéli oda évente. A pályázatokat szeptemberig várják.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 14. 14:46
Fotó: Mark Makela Forrás: Getty Images North America
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Várják a jelöléseket a Karikó Katalin alapította JATE-díjra, a pályázatok csütörtöktől nyújthatók be – jelentették be kedden Szegeden.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - APRIL 15: Katalin Kariko attends the 9th annual Breakthrough Prize ceremony at Academy Museum of Motion Pictures on April 15, 2023 in Los Angeles, California. (Photo by Taylor Hill/Getty Images)
Fotó: Getty Images North America/Taylor Hill

Karikó Katalin elnyerte a 2023-as fiziológiai és orvosi Nobel-díjat, majd 2024 tavaszán a Szegedi Tudományegyetemnek (SZTE) adományozta Nobel-plakettje hiteles másolatát, és a kitüntetéssel járó több mint félmillió dollárból létrehozta a JATE-díjat. Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, aki Karikó Katalin évfolyamtársaként szerezte meg fizikus diplomáját a József Attila Tudományegyetemen (JATE), elmondta, az intézmény – melyre az 1970-es években kevesebb hallgató járt, mint ma az egyetem egy nagyobb karára – valódi közösséget jelentett. Karikó Katalin is többször beszámolt arról, hogy az akkor szerzett ismeretségek pályafutása kritikus pontjain segítséget jelentettek neki.

Karikó Katalin a JATE brand megerősítésére, a kiválóság és a szegedi tudományosság elismerésére hívta életre a díjat és személyesen is komoly energiát fektetett a tavaly első ízben átadott elismerés pályázatainak értékelésébe

 – közölte az akadémikus.

Gácser Attila, az SZTE Biológia Intézet vezetője közölte, az elismerést évente három személy: az SZTE egy jelenlegi hallgatója, az egyetem egy jelenlegi oktatója, valamint az SZTE-nek, illetve jogelődjének egykori diákja vagy egykori oktatója kaphatja kiváló teljesítménye, valamint a szegedi universitas szellemiségéhez méltó emberi tulajdonságai elismeréseként. A díjazottak ötezer dollár pénzjutalmat, magyar nyelvű díszoklevelet, valamint egy – Hankó Eszter, Mátravölgyi Zsófia és Wende Roberta tervezte – kisplasztikát vehetnek át az egyetem napja alkalmából rendezett ünnepségen.

Tavaly több mint kétszáz javaslat érkezett 115 jelöltre. 

Csütörtökről várják a pályázatokat az idei aspiránsoktól, melyeket szeptember 8-ig lehet benyújtani. A díjazottak személyét október 12-én jelentik be, az elismeréseket pedig Karikó Katalin adja át.

Czikkely Márton kutatóorvos, PhD-hallgató, aki hallgatói kategóriában elsőként vehette át az elismerést, felidézte: Karikó Katalin közölte vele a JATE-díj testület döntését telefonon. A Nobel-díjas kutató azóta is igyekszik segítséget nyújtani neki. 

Karikó Katalin akkor elmondta, az elismerés odaítélése során a tudományos teljesítmény a „beugró” volt, majd a társadalmi felelősségvállalás, a közösségformálásban végzett munkája alapján választottak a jelöltek közül. A fiatal kutató, aki a tudománykommunikáció mellett részt vesz a fiatalabb hallgatók mentorlásában is, hangsúlyozta, a közösségek kialakítása a pandémia után különösen fontossá vált.

 

Borítókép: Karikó Katalin (Fotó: Getty Images)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.