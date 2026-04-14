Várják a jelöléseket a Karikó Katalin alapította díjra

Várják a jelöléseket a Karikó Katalin alapította JATE-díjra, a pályázatok csütörtöktől nyújthatók be – jelentették be kedden Szegeden.

Karikó Katalin elnyerte a 2023-as fiziológiai és orvosi Nobel-díjat, majd 2024 tavaszán a Szegedi Tudományegyetemnek (SZTE) adományozta Nobel-plakettje hiteles másolatát, és a kitüntetéssel járó több mint félmillió dollárból létrehozta a JATE-díjat. Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, aki Karikó Katalin évfolyamtársaként szerezte meg fizikus diplomáját a József Attila Tudományegyetemen (JATE), elmondta, az intézmény – melyre az 1970-es években kevesebb hallgató járt, mint ma az egyetem egy nagyobb karára – valódi közösséget jelentett. Karikó Katalin is többször beszámolt arról, hogy az akkor szerzett ismeretségek pályafutása kritikus pontjain segítséget jelentettek neki.

Karikó Katalin a JATE brand megerősítésére, a kiválóság és a szegedi tudományosság elismerésére hívta életre a díjat és személyesen is komoly energiát fektetett a tavaly első ízben átadott elismerés pályázatainak értékelésébe

– közölte az akadémikus.

Gácser Attila, az SZTE Biológia Intézet vezetője közölte, az elismerést évente három személy: az SZTE egy jelenlegi hallgatója, az egyetem egy jelenlegi oktatója, valamint az SZTE-nek, illetve jogelődjének egykori diákja vagy egykori oktatója kaphatja kiváló teljesítménye, valamint a szegedi universitas szellemiségéhez méltó emberi tulajdonságai elismeréseként. A díjazottak ötezer dollár pénzjutalmat, magyar nyelvű díszoklevelet, valamint egy – Hankó Eszter, Mátravölgyi Zsófia és Wende Roberta tervezte – kisplasztikát vehetnek át az egyetem napja alkalmából rendezett ünnepségen.

Tavaly több mint kétszáz javaslat érkezett 115 jelöltre.

Csütörtökről várják a pályázatokat az idei aspiránsoktól, melyeket szeptember 8-ig lehet benyújtani. A díjazottak személyét október 12-én jelentik be, az elismeréseket pedig Karikó Katalin adja át.

Czikkely Márton kutatóorvos, PhD-hallgató, aki hallgatói kategóriában elsőként vehette át az elismerést, felidézte: Karikó Katalin közölte vele a JATE-díj testület döntését telefonon. A Nobel-díjas kutató azóta is igyekszik segítséget nyújtani neki.