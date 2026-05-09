Ezermilliárdok kultúrára: kormánykritikus művészeknek is jócskán jutott az állami pénzekből

Bródy jubilálásai állami támogatással

Bródy János zenész – aki a Fidesz–KDNP egyik leghangosabb és legrégebbi bírálója a művészvilágban, s Puzsér Róbert „rendszerbontó” koncertjén is fellépett a választás előtt – ugyancsak vaskos állami támogatásokat kapott az elmúlt 15 évben. A neve nyolc alkalommal is győztesként szerepel az NKA oldalán. Idén például tízmillió forinttal támogatták a nyolcvanadik születésnapi koncertjét, s a tíz évvel ezelőtt is ekkora összeggel segítették a hetedik iksz betöltése alkalmából tartott jubileumi koncertjét. Bródyt emellett szövegírásban, és lemezei felvételében, valamint kiadásában is több alkalommal támogatta a patrióta kormány, összességében 16,5 millió forint közpénzt kapott.

A Péterfy család évek óta hangos kritikusa a konzervatív kormánynak, a Magyar Péter körüli hálózat kialakításában is fontos szerepük volt. Tarr Zoltán Tisza-alelnök felesége unokatestvére Péterfy Bori zenésznek, aki maga is több alkalommal bírálta nyilvánosan a kabinetet. Ennek ellenére a Nemzeti Kulturális Alap legalább 5,3 millió forinttal támogatta a művészetét: állami pénzt kapott egyebek mellett a zenekara születésnapi nagykoncertjére, egy londoni fellépésükre, valamint videóklipek forgatására, dalszövegírásra és lemezkiadásra.

A sor még hosszan folytatható lenne. Az Orbán-kormánnyal szemben kritikus művészek és előadók közül milliós állami támogatásokat kaptak a különböző projektjeikre mások mellett Fluor Tomi énekes és a Wellhello nevű zenekara, ByeAlex, Muhi András filmproducer. Külön érdemes megemlíteni a Csák Judit baloldali, jelenleg tiszás újságírónőhöz köthető színházi portált, a Revizort, amely összesen több mint 108 millió forintot kapott az NKA-tól 2010 óta.

Kellően beszédes, hogy kormányzat az NKA-támogatások ügyéből botrányt kelteni igyekvő Molnár Áron „noÁr” New York-i fesztiválozására is biztosított állami támogatást. Emellett Molnár exnejének, a szintén kormánykritikus Duda Évának a vállalkozása, a Dadu-Art Nonprofit Közhasznú Kft. is rendszeresen kapott közpénzt az NKA-tól. Mindezeken túl Molnár, valamint Nagy Ervin, a Tisza képviselője több olyan filmben is szerepelhettek, amelyeket az Orbán-kormány jelentős összegekkel támogatott.