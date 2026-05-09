nemzeti kulturális alaptiszaállami támogatás

Ezermilliárdok kultúrára: kormánykritikus művészeknek is jócskán jutott az állami pénzekből

A patrióta kormányzat ezermilliárdokat fordított a kultúra támogatására 2010 óta. Ehhez képest eltörpül az a 17 milliárdos keret a Nemzeti Kulturális Alapon belül, amellyel kapcsolatban azt kifogásolta a baloldali sajtó, hogy számos jobboldalhoz köthető művész nagyobb összegeket kapott belőle. Ráadásul az elmúlt másfél évtizedben a kulturális élet baloldali szereplői egyes területeken elsőbbséget élveztek: állami intézmények egész sora finanszírozta a balliberális holdudvar könyveinek megjelenését, több milliárdnyi állami pénz ment a konzervatív oldallal szemben álló filmesek projektjeire, de még egy kormánykritikus újságírónő neve által fémjelzett színházi portálhoz is százmilliós támogatás folyt be.

Munkatársunktól
2026. 05. 09. 7:08
Forrás: MN-montázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bródy jubilálásai állami támogatással

Bródy János zenész – aki a Fidesz–KDNP egyik leghangosabb és legrégebbi bírálója a művészvilágban, s Puzsér Róbert „rendszerbontó” koncertjén is fellépett a választás előtt – ugyancsak vaskos állami támogatásokat kapott az elmúlt 15 évben. A neve nyolc alkalommal is győztesként szerepel az NKA oldalán. Idén például tízmillió forinttal támogatták a nyolcvanadik születésnapi koncertjét, s a tíz évvel ezelőtt is ekkora összeggel segítették a hetedik iksz betöltése alkalmából tartott jubileumi koncertjét. Bródyt emellett szövegírásban, és lemezei felvételében, valamint kiadásában is több alkalommal támogatta a patrióta kormány, összességében 16,5 millió forint közpénzt kapott.

A Péterfy család évek óta hangos kritikusa a konzervatív kormánynak, a Magyar Péter körüli hálózat kialakításában is fontos szerepük volt. Tarr Zoltán Tisza-alelnök felesége unokatestvére Péterfy Bori zenésznek, aki maga is több alkalommal bírálta nyilvánosan a kabinetet. Ennek ellenére a Nemzeti Kulturális Alap legalább 5,3 millió forinttal támogatta a művészetét: állami pénzt kapott egyebek mellett a zenekara születésnapi nagykoncertjére, egy londoni fellépésükre, valamint videóklipek forgatására, dalszövegírásra és lemezkiadásra.

A sor még hosszan folytatható lenne. Az Orbán-kormánnyal szemben kritikus művészek és előadók közül milliós állami támogatásokat kaptak a különböző projektjeikre mások mellett Fluor Tomi énekes és a Wellhello nevű zenekara, ByeAlex, Muhi András filmproducer. Külön érdemes megemlíteni a Csák Judit baloldali, jelenleg tiszás újságírónőhöz köthető színházi portált, a Revizort, amely összesen több mint 108 millió forintot kapott az NKA-tól 2010 óta.

Kellően beszédes, hogy kormányzat az NKA-támogatások ügyéből botrányt kelteni igyekvő Molnár Áron „noÁr” New York-i fesztiválozására is biztosított állami támogatást. Emellett Molnár exnejének, a szintén kormánykritikus Duda Évának a vállalkozása, a Dadu-Art Nonprofit Közhasznú Kft. is rendszeresen kapott közpénzt az NKA-tól. Mindezeken túl Molnár, valamint Nagy Ervin, a Tisza képviselője több olyan filmben is szerepelhettek, amelyeket az Orbán-kormány jelentős összegekkel támogatott.

Tejben-vajban fürösztve

A Nemzeti Kulturális Alapból érkező dotációkon túl is jócskán kaptak állami támogatásokat a balliberális oldal szerzői és művészei az elmúlt másfél évtizedben. Amint arra Szakács Árpád újságíró a Kinek a kulturális diktatúrája című korábbi cikksorozatában rámutatott, a patrióta kormányzat alatt is tejben-vajban fürösztötték a kulturális élet baloldali szereplőit.

Így például állami intézmények egész sora finanszírozta a balliberális holdudvar könyveinek megírását és kiadását, olyannyira, hogy még Krausz Tamás Lenin-monográfiájának angol fordítására is jutott az adófizetők pénzéből. Több tíz millió forintból támogatták a Clio nevű balliberális történészműhelyt is.

A balliberális szerzők filmjeihez pedig gyakorlatilag gát nélkül zúdult az állami pénz. Csak néhány példát kiragadva: Pálfi György 600 millió forintnyi állami pénzt kapott Az Úr Hangja című sci-fijére, a patrióta kormánnyal szemben erősen kritikus rendező, Szász János egyik projektjét pedig csaknem félmilliárd forintnyi állami pénzzel finanszírozták 2015-ben. A migránsok miatt aggódó és a Fidesz–KDNP-kabinetet antiszemita vádakkal illető Szász A hentes, a kurva és a félszemű című játékfilmje támogatására a Magyar Nemzeti Filmalap 494,5 millió forintos gyártási támogatást szavazott meg.

Százmilliók és „levegőtlenség”

Az egyik legpikánsabb eset, hogy miközben Mészáros Márta 700 millió forint állami támogatást kapott egy 2017-ben bemutatott filmjére, addig arról panaszkodott, hogy „elszívnak minden levegőt a kultúra elől”.

Még a gyűlölködő írásairól ismert Parászka Boróka portréfilmjére is bőven jutott közpénz. A Fidesz–KDNP-kabinetet rendszeresen gyalázó, erdélyi származású publicistának Az újságíró című alkotását hétmillió forinttal támogatta az adófizetők pénzéből működő Magyar Média Mecenatúra.

Gyakorlatilag balliberális kifizetőműhelyként működött a Petőfi Irodalmi Múzeum is Prőhle Gergely vezetése alatt. A szervezet 2017-es és 2018-as kulturális programjaiban főként erősen baloldali, kormánykritikus művészek szerepeltek, mint Závada Pál, Spiró György, Nádas Péter, Dés László, Hegedűs D. Géza, Karafiáth Orsolya vagy Parti Nagy Lajos.

 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekválság

Robert C. Castel: Az iráni blokád valódi célpontjai

Robert C. Castel avatarja

Az olajválságnál súlyosabb az ipari és mezőgazdasági alapanyag-ellátás krízise.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu