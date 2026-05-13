Magyar Pétervitézy dávidmelléthei - barna mártonállamtitkárminiszter

Kormányalakítási rekordok: legrövidebb idő, legtöbb minisztérium, zéró átgondoltság

Rekordidő alatt alakított kormányt az április 12-én győztes Tisza Párt elnöke, de a folyamatra – talán éppen a sietséggel összefüggésben – a legkevésbé sem volt jellemző a megfontolt tervezés. Ezt nem mi állítjuk, hanem maga a miniszterelnök, Magyar Péter válaszolta egy kérdésre, hogy egyáltalán nem volt átgondolt a kormányalakítás. Elemzésünkben a kedd éjfél után hivatalba lépett és az 1990-es rendszerváltás óta a legtöbb minisztériummal felálló új kabinet létrejötte körül tapasztalt ellentmondásokat és hibákat vesszük sorra.

Munkatársunktól
2026. 05. 13. 14:58
Magyar Péter végül azt a Lannert Juditot jelölte oktatási miniszternek, aki korábban egy interjúban amellett érvelt, hogy be kellene zárni a kis iskolákat. De nem csak az iskolabezárások mellett állt ki, közösségi oldalán Ukrajnát és az LMBTQ-ügyeket támogató fotót is kirakott, miniszteri meghallgatásán ugyancsak érvelt amellett, hogy szerinte a gyermekek szexuális nevelése nem csak a szülők feladata. A történtekből az a kép rajzolódik ki, hogy a liberális hátország néhány nap alatt elérte: a magyar oktatás vezetőjének személyét a saját köreikből nevezze ki Magyar Péter. Ezt erősíti, hogy Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter néhány napja elismerte, hogy eredetileg valóban Rubovszky volt a jelöltjük a posztra.

„Buddha”, az elítélt hekker

Azon túlmenően, hogy két miniszterjelölt végül a meghallgatásokig sem jutott el, számos további érdekes esemény tarkítja a tiszás kormányalakítási folyamatot. Az Átlátszó nevű portál kedden foglalkozott a tiszás informatikus, „Buddha” büntetőügyével, és arról írtak, hogy a férfi befolyásos poszthoz juthat a titkosszolgálatoknál. A lap szerint a hekker korábban a sértett számítógépéről származó szexképekkel zsarolt meg valakit, váltságdíjat kért és kapott azért, hogy ezeket ne hozza nyilvánosságra az interneten, és emiatt jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. A Tisza Párt és Pósfai Gábor belügyminiszter nem válaszoltak a lapnak az ügyben feltett kérdéseire.

Nyilvános vita két miniszterjelölt között

Szintén érdekes színfolt volt a kormányalakítási folyamatban, amikor Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter még a jelöltségük idején a közösségi médiában vitatkoztak egy szakkérdésen. 

Kapitány ugyanis május elsején arról írt, hogy visszaállítják a szülészorvos-választást, Hegedűs pedig erre úgy reagált, hogy a szülészorvos-választás kérdése jóval összetettebb annál, mint ahogy elsőre látszik. 

Az egészségügyi terület vezetője hozzátette: „Nem egyszerűen arról kell dönteni, lehessen-e orvost választani, hanem arról, hogyan lehet biztonságos, térítés- és hálapénzmentes, átlátható és minden nő számára hozzáférhető szülészeti rendszert építeni.” Hegedűs Zsolt álláspontját a Magyar Orvosi Kamara is megtámogatta, azzal érvelve, hogy Kapitány javaslata rendszerszintű kockázatokat hordozhat.

Magyar Péter szembement a saját alapelvével

Azonban a legnagyobb ellentmondásba a kormányalakítás során maga a kormányfő került, bizonyítva a folyamat átgondoltságának hiányát. – Az lenne a kérdésem, hogy önök terveznek-e Vitézy Dávid volt közlekedésért felelős államtitkár úrral együttműködni esetleg mint közlekedésügyi miniszterrel? – hangzott el a kérdés Magyar Péter egyik fórumán, még 2025 augusztusában. Magyarország leendő miniszterelnökét egy fiatal támogatója kérdezte erről.

A Tisza-vezér akkor kijelentette, hogy Vitézy semmiképp nem lesz miniszter a kormányában. – Nem, az az igazság, hogy Vitézy Dávid a budapesti közgyűlésben vigéckedik, és nagyon kevesen múlt, hogy nem ő lett a főpolgármester – fogalmazott. – Azt elismerve, hogy Vitézy Dávid egy nagyon jó közlekedési szakember, de azért van egy alapelve a Tiszának: akik az Orbán-kormányban voltak államtitkárok, márpedig ő közlekedési államtitkár volt vagy éppen az utóbbi húsz évben valami magas politikai tisztséget betöltöttek, azok nem lehetnek tagja a Tisza-kormánynak – fejtette ki Magyar Péter.

Ahogy azt a Magyar Nemzet korábban megírta, a kormányfő az általa bejelentett alapelvekkel teljesen szembefordulva három olyan minisztert is választott, akik államtitkárok voltak Orbán Viktor kormányaiban.

Vitézy Dávid közlekedési államtitkár volt 2022 és 2023 között. Kármán András pénzügyminiszter még a Matolcsy György által vezetett Nemzetgazdasági Minisztériumban volt államtitkár 2010 és 2011 között. Emellett Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter is helyettes államtitkárként szolgált a tárcánál 2020–21-ben.

Borítókép: Magyar Péter kormánya (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
