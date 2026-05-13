Kormányalakítási rekordok: legrövidebb idő, legtöbb minisztérium, zéró átgondoltság

Magyar Péter végül azt a Lannert Juditot jelölte oktatási miniszternek, aki korábban egy interjúban amellett érvelt, hogy be kellene zárni a kis iskolákat. De nem csak az iskolabezárások mellett állt ki, közösségi oldalán Ukrajnát és az LMBTQ-ügyeket támogató fotót is kirakott, miniszteri meghallgatásán ugyancsak érvelt amellett, hogy szerinte a gyermekek szexuális nevelése nem csak a szülők feladata. A történtekből az a kép rajzolódik ki, hogy a liberális hátország néhány nap alatt elérte: a magyar oktatás vezetőjének személyét a saját köreikből nevezze ki Magyar Péter. Ezt erősíti, hogy Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter néhány napja elismerte, hogy eredetileg valóban Rubovszky volt a jelöltjük a posztra.

„Buddha”, az elítélt hekker

Azon túlmenően, hogy két miniszterjelölt végül a meghallgatásokig sem jutott el, számos további érdekes esemény tarkítja a tiszás kormányalakítási folyamatot. Az Átlátszó nevű portál kedden foglalkozott a tiszás informatikus, „Buddha” büntetőügyével, és arról írtak, hogy a férfi befolyásos poszthoz juthat a titkosszolgálatoknál. A lap szerint a hekker korábban a sértett számítógépéről származó szexképekkel zsarolt meg valakit, váltságdíjat kért és kapott azért, hogy ezeket ne hozza nyilvánosságra az interneten, és emiatt jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. A Tisza Párt és Pósfai Gábor belügyminiszter nem válaszoltak a lapnak az ügyben feltett kérdéseire.

Nyilvános vita két miniszterjelölt között

Szintén érdekes színfolt volt a kormányalakítási folyamatban, amikor Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter még a jelöltségük idején a közösségi médiában vitatkoztak egy szakkérdésen.

Kapitány ugyanis május elsején arról írt, hogy visszaállítják a szülészorvos-választást, Hegedűs pedig erre úgy reagált, hogy a szülészorvos-választás kérdése jóval összetettebb annál, mint ahogy elsőre látszik.

Az egészségügyi terület vezetője hozzátette: „Nem egyszerűen arról kell dönteni, lehessen-e orvost választani, hanem arról, hogyan lehet biztonságos, térítés- és hálapénzmentes, átlátható és minden nő számára hozzáférhető szülészeti rendszert építeni.” Hegedűs Zsolt álláspontját a Magyar Orvosi Kamara is megtámogatta, azzal érvelve, hogy Kapitány javaslata rendszerszintű kockázatokat hordozhat.