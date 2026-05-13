Egyetlen jegybanki döntés, és a forint azonnal gyengülni kezdett

Kuralai Zoltán MNB-alelnök a múlt héten a Bloombergnek még azt nyilatkozta, hogy a forint erősödése mérsékelheti az inflációs pályát, és mozgásteret biztosíthat a kamatok tekintetében. A jegybank júniusban teszi közzé frissített inflációs előrejelzését.

A Magyar Nemzeti Bank óvatos a 6,25 százalékos alapkamat csökkentését illetően, amely – Románia mögött – jelenleg a második legmagasabb irányadó kamatláb az Európai Unión belül.

Az MNB mai lépésével tovább erősödnek azok a kockázatok, hogy az alapkamat csökkentésére már a negyedik negyedévnél hamarabb, akár a következő hónapokban sor kerülhet. Ugyanakkor a mai MNB lépés megerősíti azt a várakozásunkat, hogy a forint már túlságosan erős lett az elmúlt hetekben, így fenntartjuk azt a várakozásunkat, hogy a nyári hónapokban inkább 360-370 forint között mozoghat az euró/forint devizapár, őszre pedig 370 forint fölé drágulhat az euró

– kommentálta a fejleményeket Árokszállási Zoltán, az MBH Bank elemzési centrumának igazgatója.

A teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.