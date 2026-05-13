Air Indialégikatasztrófavizsgálat

Kritikus pillanatban érkezik az Air India számára az ahmedabadi katasztrófa jelentése

Az ahmedabadi légi katasztrófa sokkolta a világot, miközben egyre több kérdés merül fel az indiai légitársaság felelősségével kapcsolatban, különösen azután, hogy korábbi hanyagsági ügyek is napvilágra kerültek. Az Air India számára pedig aligha jöhetett volna rosszabbkor a hatósági vizsgálat eredménye.

Magyar Nemzet
2026. 05. 13. 16:17
Fotó: BASIT ZARGAR Forrás: Middle east images
A pénzügyi nehézségek ugyan már a katasztrófa előtt is sújtották a légitársaságot, a tragédia azonban tovább súlyosbította a helyzetet. A hírek szerint ráadásul a közel-keleti konfliktus nyomán kialakuló kerozinhiány is komoly terhet ró a vállalatra. Az Air Indiának azonban más miatt is aggódnia kell: a balesetet követően több olyan eset is napvilágra került, amelyek arra utalnak, hogy a társaság hanyagul üzemeltette repülőgépeit.

Egy alkalommal például az egyik járatnak 8 óra repülés után kellett visszafordulnia, miután kiderült, hogy a gép nem rendelkezik légtérhasználati engedéllyel Kanadában. 

Tavaly az indiai légi közlekedési szabályozó hatóság 51 biztonsági szabálysértést tárt fel az Air India légitársaságánál az ország légitársaságainak éves ellenőrzése során. Hét biztonsági vonatkozású hiányosság kiemelten magas szintű volt. A szakértők szerint a tavalyi halálos balesettel kapcsolatos végső vizsgálat eredményei fogják meghatározni, hogy mennyire lesznek károsak a következmények a légitársaságra és annak hírnevére nézve.

A kérdés már csak az, hogy a légitársaság befektetői hajlandóak-e elég pénzt tenni a vállalatba a károk helyrehozásához és a stabilitás megteremtéséhez, vagy végső soron elengedik majd a légitársaság kezét. 

Borítókép: Az Air India balesetet szenvedett gépének a maradványai (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
