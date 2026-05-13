UniCreditbankMagyarországUniCredit Bank

Új szolgáltatást vezet be az egyik legnagyobb bank, a magyar ügyfeleket is érinti az újítás

Az UniCredit bejelentette a „Prime by UniCredit Bank” új, prémium ügyfelei számára kidolgozott szolgáltatási modelljének indulását, egyszerre kilenc közép- és kelet-európai piacon – Bulgáriában, Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban, Csehországban, Magyarországon, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában és Szlovéniában.

Magyar Nemzet
2026. 05. 13. 16:38
A várakozásokat túlszárnyaló kutatási eredmények

A Közép-Kelet-Európa-szerte végzett kutatás során a Prime értékkínálata meggyőzően teljesített olyan kulcsfontosságú mutatók alapján, mint az „igények kielégítése” és a „használati hajlandóság”. Ezzel a Prime a több mint 1000 vizsgált, eltérő iparágakból származó szolgáltatási megoldások felső 25%-ába került. Az eredmény igazolja az integrált digitális és személyes elemekre egyszerre épülő Prime modell sikerességét.

A megkérdezettek azt mondták, hogy három tényező alapján választanák a Prime-ot: a gyorsaság, az egyszerűség és a szakértővel való személyes kapcsolat. A Prime mindhárom területen jól teljesít: folyamatos értéket nyújt méltányos árazás mellett.

Teodora Petkova, az UniCredit közép- és kelet-európai vezetője kiemelte: „UniCredit Unlimited stratégiánkkal arra törekszünk, hogy túllépjünk a referenciaértékeken, technológiai és mesterséges intelligencia szempontból újragondoljuk az üzleti modellünket, miközben az ügyfélszolgálatot kiemeljük a hagyományos banki korlátok közül. A Prime megmutatja, hogyan tudjuk ezt az ígéretet megvalósítani ügyfeleink számára: digitális gyorsaságot biztosít, amikor arra szükség van, és emberi szakértelmet, amikor az a fontos – kompromisszumok nélkül. Amikor digitális képességeinket a szakértő tanácsadók tudásával ötvözzük, és ezt következetesen nyújtjuk a közép- és kelet-európai országokban, nemcsak az UniCredit, hanem ügyfeleink fejlődését is felgyorsíthatjuk.”

Vörös Réka, a Lakossági és kisvállalati divízió vezetője hozzáfűzte: „A Prime by UniCredit Bank bevezetése itthon fontos lépés abba az irányba, hogy prémium ügyfeleinket mind a digitális, mind a személyes térben az igényeiknek leginkább megfelelően szolgáljuk ki. Bízunk benne, hogy Prime-szakértőink szaktudása, valamint kibővített mobilfelületünk elnyerik ügyfeleink tetszését, és maximálisan kihasználják majd az új szolgáltatás nyújtotta extra megoldásokat.”

