Csütörtökön napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. Utóbbiak keleten időszakosan jobban összeállhatnak, majd nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Délutántól a Dunántúlon elszórtan, késő estétől néhol már keletebbre is számíthatunk záporokra, akár zivatarokra. Az északnyugati szél éjszakára mérséklődik. Csütörtökön a délies szelet kísérhetik nagy területen élénk, helyenként erős lökések. A met.hu-n található térkép szerint két vármegyére adtak ki figyelmeztetést zivatarveszélyt.
Kiadtak néhány riasztást a csütörtöki időjárás miatt, térképen mutatjuk a lényeget
Egyébként, ahol nincs érvényben figyelmeztetés, egész kellemes tavaszi időre lehet számítani.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 8 fok között alakul, de az északi völgyekben gyenge fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 18 és 23 fok között várható.
