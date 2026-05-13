Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (b) és Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszter a Tisza-kormány minisztereinek kinevezési ünnepségén a Sándor-palotában 2026. május 12-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)
Belső vizsgálat indult a Sándor-palotában készült MTI-fotók miatt
Belső vizsgálatot rendelt el Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója a május 12-én, a Sándor-palotában készült MTI-fotók kiadásával kapcsolatban. A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy sérültek-e a hírügynökségi fotózás szakmai szabályai.
