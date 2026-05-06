Kulcsminiszterekkel és félretolt emberekkel indítja a kormányzást Magyar Péter

Néhány napja Nagy Ervin a Szeretlek, Magyarország! kérdésére úgy válaszolt, hogy „szerintem lesz olyan pozíció, amiben én a hazámat tudom szolgálni”.

Jelen állás szerint ezt a dunaújvárosi körzet országgyűlési képviselőjeként teheti meg.

Már a kezdetekkor megjelent Magyar Péter oldalán Tarr Zoltán, aki végül a Nagy Ervin által kiszemelt kultuszminiszteri bársonyszéket kapta meg. A korábbi református lelkésznek ezzel egy teljesen ismeretlen terepen kell bizonyítania, amit egyfajta büntetésként is lehet értelmezni, miután tavaly augusztusban a hírhedtté vált etyeki megszólalásában azt fejtegette, hogy a kampányban a terveikről nem beszélhetnek, választást kell nyerni, és utána mindent lehet.