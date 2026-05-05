A családi együttműködés rendszere épül a Tisza-kabinetben + videó

A csalódott kommentelők mellett volt, aki relativizálással próbálta magyarázni, miért is jó döntés, hogy Magyar Péter a sógorát nevezte ki egy ilyen fontos pozícióra, miközben korábban pont az ilyen típusú döntések ellen beszélt.

„Ha nem lesz jó, még mindig le lehet cserélni… De mi van, ha jó lesz? Ha nem kap esélyt, sose tudjuk meg…” – vélekedett az egyik hozzászóló, aki így próbálta mentegetni a láthatóan a többség ellenszenvét kiváltó döntést. Mások Melléthei-Barna Márton szakmai múltjával igyekeznek magyarázgatni, hogy ez egy jó döntés volt a párt vezetőjétől.

Magyar Péter csak nevet az embereken

Az emberek csalódottságára Magyar Péter először még csak nem is reagált, amikor meg igen, akkor is csak nevető fejes emojikat kommentelt a feldühödött embereknek. A Tisza Párt elnökétől nem meglepő, hogy sokat kommenttel a róla szóló posztok alá, de a most érezhető felháborodás ellenére ezúttal nem adott magyarázatot a döntésére.

Komolyan ez a szint egy leendő miniszterelnöknél?

– tette fel a kérdést egy kommentelő Magyar Péternek a három nevető emojit tartalmazó hozzászólásához.

Volt azonban, aki még így is védte a leendő miniszterelnököt. Horn Gábor a közösségi oldalán próbálta relativizálni a Tisza Párt elnökének döntését: „Belügy, igazságügy: biztonsági játék. Kellenek a saját emberek, kell a biztos háttér. Azt hiszem, ez is rendben, és persze majd meglátjuk…”

Nem ér véget a Tisza-család bővülése

Kiderült: a Magyar Tudományos Akadémia újonnan kinevezett elnöke nem más, mint a leendő belügyminiszter unokatestvére. – Nyilván pont annyira véletlen, hogy a Magyar Tudományos Akadémia elnöke a leendő belügyminiszter unokatestvére lesz, mint az, hogy az igazságügyért a miniszterelnök sógora felel majd – vélekedett korábban Szűcs Gábor.

Pósfai Mihályról a 444 korábbi cikke szerint már akadémiai körökben is elterjedt, hogy rokoni kapcsolatban áll Pósfai Gábor tiszás pártigazgatóval, akit Magyar Péter a belügyminiszterének kért fel.