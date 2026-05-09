Borítókép: Illuszráció (Anna Shvets/Pexels)
Tbc-fertőzés egy gyáli iskolában: már 17 diáknál mutatták ki a kórokozót
Április közepén derült ki, hogy egy gyáli általános iskola egyik tanulója megbetegedett, azóta további tizenhat gyermeknél azonosították a baktérium jelenlétét. A szakemberek nyugalomra intenek: a pozitív tbc-teszt nem feltétlenül jelent fertőzőképességet, de a hatóságok szigorú óvintézkedéseket vezettek be.
