Takács Árpád (Fidesz) bizottsági alelnök kérdésére válaszolva Sándor Zsolt kifejtette, valós tapasztalatot csak külföldi missziókban tudnak szerezni a katonák, ezért azok nélkülözhetetlenek a haderő számára. Jelezte, hisz abban, hogy ha a parancsnokok többet tudnak foglalkozni a katonákkal, akkor a miniszter támogatásával el tudják érni, hogy ne legyen leszerelési hullám.

Többet kell foglalkozni a katonával és kevesebbet nyalogatni a harckocsit

– jegyezte meg.

Jelezte, át kell tekinteni a béreket, és szilárd katonai pályaképet, előmeneteli rendszert kell kialakítani.

Simicskó István (KDNP) kérdésére válaszolva az altábornagy elmondta, jelenleg hatvan leszerelési kérelem van beadva.

Novák Előd (Mi Hazánk Mozgalom) kérdésére Sándor Zsolt közölte,

folytatni kell a toborzást, a harcoló állomány létszámának növelését, de ehhez meg kell szólítani a Z generációt is.

A fiatalítással kapcsolatban kifejtette: az elvvel egyetért, a haderő feladatrendszeréből fakad, hogy nem lehet mindenki 65 éves koráig katona, de a kiválásnak méltányos módon kell megtörténnie.

Weigand István (Tisza Párt) a MiG-alkatrészek lopásáról kérdezte a jelöltet, aki azt mondta, nagyon sok pénzbe kerül a feleslegessé vált haditechnikai eszközök őrzése, ebben várják a kormányzat segítségét. Borics Mihály (Tisza Párt) kérdésére Sándor Zsolt arról beszélt, át kell tekinteni a bürokráciát a szervezetnél. Szólt arról is, indokolt egy vezérkari főnöki beosztáshoz méltó rezidencia, de ez jelenleg nem prioritás.

Diószegi Judit (Tisza Párt) alelnök kérdésére elmondta, tart a kézigránát-baleset vizsgálata, de ilyen kiképzés biztos nem lesz a jövőben.

A bizottság előtt Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter a villaügyről azt mondta, időpontot kért az ügyésztől, hogy elmondhassa mindazt, amit tud. A cél az, hogy kiderüljön, ki rendelte el és miért került ennyibe – tette hozzá. A tárcavezető azt is jelezte, a kézigránát-balesetről is vannak információi. A fiatalítással kapcsolatban azt mondta, az elvvel korábban is egyetértett, de azzal nem, ahogyan megvalósították. Jelezte:

kidolgozzák annak a módját, hogyan lehet a katonai életpályát méltó módon lezárni, még a nyugdíjkorhatár elérése előtt.

Novák Elődnek a külföldi missziók költségei kapcsán feltett kérdésére a honvédelmi miniszter jelezte, részletesen válaszolni fog a képviselőnek, de előrebocsátotta, hogy a teljes afganisztáni művelet nem került annyiba, mint amennyit Csádban elszórtunk.