magyar honvédségOrszággyűlés Honvédelmi Bizottságavezérkari főnök

Többet kell foglalkozni a katonával, és „kevesebbet nyalogatni a harckocsit”

A katonákra kell irányítani a figyelmet, változtatni kell a kiképzésükön, világos pályaképet kell mutatni nekik, miközben a nemzetközi tapasztalatok alapján, a válságok figyelembevételével kell folytatni a Magyar Honvédség fejlesztését – fogalmazott az MTI beszámolója szerint a Honvéd Vezérkar főnökének jelölt Sándor Zsolt altábornagy a kinevezése előtti meghallgatásán, az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának csütörtöki ülésén.

Forrás: MTI2026. 05. 29. 7:36
Ruszin-Szendi Romulusz és Sándor Zsolt Fotó: Honvédelmi Minisztérium Forrás: Facebook
Takács Árpád (Fidesz) bizottsági alelnök kérdésére válaszolva Sándor Zsolt kifejtette, valós tapasztalatot csak külföldi missziókban tudnak szerezni a katonák, ezért azok nélkülözhetetlenek a haderő számára. Jelezte, hisz abban, hogy ha a parancsnokok többet tudnak foglalkozni a katonákkal, akkor a miniszter támogatásával el tudják érni, hogy ne legyen leszerelési hullám. 

 – jegyezte meg.

Jelezte, át kell tekinteni a béreket, és szilárd katonai pályaképet, előmeneteli rendszert kell kialakítani.

Simicskó István (KDNP) kérdésére válaszolva az altábornagy elmondta, jelenleg hatvan leszerelési kérelem van beadva.

Novák Előd (Mi Hazánk Mozgalom) kérdésére Sándor Zsolt közölte, 

folytatni kell a toborzást, a harcoló állomány létszámának növelését, de ehhez meg kell szólítani a Z generációt is.

 A fiatalítással kapcsolatban kifejtette: az elvvel egyetért, a haderő feladatrendszeréből fakad, hogy nem lehet mindenki 65 éves koráig katona, de a kiválásnak méltányos módon kell megtörténnie.

Weigand István (Tisza Párt) a MiG-alkatrészek lopásáról kérdezte a jelöltet, aki azt mondta, nagyon sok pénzbe kerül a feleslegessé vált haditechnikai eszközök őrzése, ebben várják a kormányzat segítségét. Borics Mihály (Tisza Párt) kérdésére Sándor Zsolt arról beszélt, át kell tekinteni a bürokráciát a szervezetnél. Szólt arról is, indokolt egy vezérkari főnöki beosztáshoz méltó rezidencia, de ez jelenleg nem prioritás.

Diószegi Judit (Tisza Párt) alelnök kérdésére elmondta, tart a kézigránát-baleset vizsgálata, de ilyen kiképzés biztos nem lesz a jövőben.

A bizottság előtt Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter a villaügyről azt mondta, időpontot kért az ügyésztől, hogy elmondhassa mindazt, amit tud. A cél az, hogy kiderüljön, ki rendelte el és miért került ennyibe – tette hozzá. A tárcavezető azt is jelezte, a kézigránát-balesetről is vannak információi. A fiatalítással kapcsolatban azt mondta, az elvvel korábban is egyetértett, de azzal nem, ahogyan megvalósították. Jelezte: 

kidolgozzák annak a módját, hogyan lehet a katonai életpályát méltó módon lezárni, még a nyugdíjkorhatár elérése előtt.

Novák Elődnek a külföldi missziók költségei kapcsán feltett kérdésére a honvédelmi miniszter jelezte, részletesen válaszolni fog a képviselőnek, de előrebocsátotta, hogy a teljes afganisztáni művelet nem került annyiba, mint amennyit Csádban elszórtunk.

Az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottsága végül hét igen szavazattal, Novák Előd tartózkodása mellett támogatta Sándor Zsolt altábornagy kinevezését.

Sándor Zsolt az ülés után újságíróknak arról beszélt, a honvédség jó kezekben volt, folyamatosan fejlődött, folytak a beszerzések és a beruházások.

Ismert, Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter május 19-én jelentette be, hogy Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd Vezérkar főnökének.

A honvédelmi és rendészeti bizottság ülésén Böröndi Gábor leváltását azzal indokolta, hogy a vezérezredes több évtizedes pályafutása után méltán lett a Honvéd Vezérkar főnöke, de nem tudta megakadályozni azokat a jogszabályváltozásokat, amelyek oda vezettek, hogy ma alacsony a katonai morál.

Hozzátette, Böröndi Gábor vezetési stílusa nem egyezik az övével, és egyes, az ország fegyveres védelmével kapcsolatos terveket is másként értékelnek.

Jelezte, 

Böröndi Gábor az érdemei elismerése mellett a diplomáciában vagy a védelmi iparban megtalálja a helyét, hogy tovább szolgálhassa Magyarországot.

 

