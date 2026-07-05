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Havasi Bertalan elárulta kiknek kell sürgősen elhagyniuk a politikai pályát, a HírTV-nek is üzent

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Hosszabb interjút adott Havasi Bertalan, aki ezúttal sem fogta vissza magát. A Fidesz sajtófőnöke üzent azoknak, akik még mindig apátiában vannak a Fidesz támogatói közül, és kijelentette azt is, hogy a pártnak nem feladata támogatni az ő szekerét toló sajtót.

Magyar Nemzet
Forrás: Mandiner2026. 07. 05. 15:50
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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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