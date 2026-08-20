Bóka János: Meg kell neveznünk, mi igaz és mi hamis, mi a látszat és mi a valóság
A magyar nemzet határokon átívelő közössége, a család, a szuverén állam és a saját lábon álló gazdaság mellett tett hitet, valamint fellépést ígért az "önkénnyel" és "az ország kiárusításával" szemben Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője.
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