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Polgári Demokraták néven indít új társadalmi kezdeményezést Navracsics Tibor

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Navracsics Tibor Polgári Demokraták néven új, párthovatartozásokon átívelő társadalmi kezdeményezést indít, hogy kibeszéljék az elmúlt 36 év tanulságait és párbeszédet kezdeményezzen Magyarország jövőjéről.

Pámer Dávid
2026. 08. 20. 10:30
Fotó: Ladóczki Balázs
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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