Horváth József személyes visszaemlékezése a tematikus nap egyik olyan része, amely nem egyszerűen visszatekintés, hanem eddig nem ismert kulisszák mögötti történet a magyar állam szeptember 11-i működéséről.

Megvoltak a jelek – mégsem állították meg őket

A sorozat egy másik beszélgetésében Földi László titkosszolgálati szakértő azt vizsgálja, valóban a modern hírszerzés egyik legnagyobb kudarcának tekinthető-e szeptember 11. A CIA és az FBI birtokában külön-külön több olyan információ is volt, amely később jelentősnek bizonyult. Ismertté váltak gyanús repülőiskolai esetek, az al-Káida tevékenységével kapcsolatos jelzések, és az amerikai hírszerzésben az a benyomás is kialakult, hogy valami nagy dolog készül. A kérdés azonban huszonöt évvel később is ugyanaz: ha megvoltak a jelek, miért nem állt össze belőlük a kép?

A beszélgetés azt is bemutatja, milyen nehéz a titkosszolgálatokhoz naponta beérkező óriási információmennyiségből kiválasztani azt a néhány mozaikdarabot, amely valódi veszélyt jelez. Földi szerint önmagában egy adat még nem feltétlenül hírszerzési információ: azt ellenőrizni, értékelni és más forrásokkal összevetni is kell.

Amerika legnagyobb tévedése 9/11 után?

Magyarics Tamás Amerika-szakértővel már nem csupán 2001. szeptember 11-ről, hanem az azt követő huszonöt évről beszélget Velkovics Vilmos. Milyen ország volt az Egyesült Államok 2001. szeptember 10-én? A hidegháború győztese, a világ megkérdőjelezhetetlen vezető hatalma, amelynek területét hosszú évtizedek óta nem érte hasonló támadás. A Szovjetunió már eltűnt, Oroszország gyenge volt, Kína felemelkedése pedig még csak ezután gyorsult fel. Szeptember 11. ezt a biztonságérzetet törte össze.

A beszélgetés egyik legérdekesebb kérdése ezért nem is az, hogy megváltozott-e Amerika, hanem az, hogyan reagált arra, hogy hirtelen sebezhetőnek bizonyult. Afganisztán, Irak, a terror elleni háború, a Patriot Act, Guantánamo és az amerikai külpolitika következő két évtizede mind visszavezethető arra a napra. Magyarics Tamás szerint miközben Washington hatalmas energiát és erőforrást fordított a Közel-Keletre, közben a háttérben egy másik történelmi folyamat is felgyorsult: Kína felemelkedése.