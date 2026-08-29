Nem lesz döntés a terrortámadásról

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A 2001. szeptember 11-i terrortámadás bizonyítási eljárásából eltávolította egy katonai bíró az egyik fővádlott, Kálid Sejk Mohamed vallomását azt állítva, azt a gyanúsított nem szabad akaratából tette. Ezért a huszonöt évvel ezelőtti, példátlan terrorakció vizsgálata tovább húzódik, feltehetően nem minden belpolitikai szándék nélkül.

2026. 08. 29. 10:51
Fotó: HANDOUT Forrás: US Government
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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Pilhál György
idezojelekszulejmán

Egy elátkozott nap

Pilhál György avatarja

Az idea, hogy au­gusz­tus 29. szeren­cse­nap az oszmán szá­má­ra, alighanem ek­kor vert gyö­ke­ret a nagy­ra­vá­gyó Szulejmán szultán fejében. Igaza lett.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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