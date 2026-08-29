Nem lesz döntés a terrortámadásról
A 2001. szeptember 11-i terrortámadás bizonyítási eljárásából eltávolította egy katonai bíró az egyik fővádlott, Kálid Sejk Mohamed vallomását azt állítva, azt a gyanúsított nem szabad akaratából tette. Ezért a huszonöt évvel ezelőtti, példátlan terrorakció vizsgálata tovább húzódik, feltehetően nem minden belpolitikai szándék nélkül.
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