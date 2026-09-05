Bóka János ráborította a bilit a Tisza-kormányra az uniós pénzekkel

Szerinte éppen ezért Brüsszelben most kellemetlen helyzet alakult ki, hiszen egy olyan jogi eljárás van folyamatban, amelynek eredménye a későbbiekben a Tisza-kormány által megszerezni kívánt forrásokat is érintheti.
Gyorsított csatlakozást akar Brüsszel Ukrajna esetében
Bóka János szerint legalább ennyire fontos kérdés Ukrajna európai uniós csatlakozása. A Fidesz frakcióvezetője úgy látja, hogy a kormány kommunikációja és a tényleges folyamat között ellentmondás van: miközben a kabinet azt állítja, hogy nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, a csatlakozási fejezetek egymást követő megnyitása éppen egy gyorsított folyamat képét mutatja.
Bóka szerint a magyar kormány korábban hibát követett el, amikor hozzájárult bizonyos klaszterek megnyitásához, miközben Ukrajna a kárpátaljai magyarok jogaival kapcsolatban nem teljesítette az elvárt vállalásokat.
A politikus arra számít, hogy a következő hónapokban újra hasonló forgatókönyv játszódhat le: létrejön egy látványos politikai megállapodás, Magyar Péter történelmi áttörésről számol be, majd később kiderülhet, hogy az ukrán vállalások teljesítése ismét elmarad.
Bóka szerint a Tisza kommunikációja ezen a ponton kísértetiesen hasonlít a korábbi kormányzati kommunikációhoz. Úgy fogalmazott: Magyar Péter néhány hónappal korábban még történelmi áttörésként beszélt a magyar–ukrán viszony rendezéséről, mostanra azonban mintha maga is azt ismerné el, hogy az áttörés nem történt meg.
A frakcióvezető szerint ezért „rövid szavatosságúak” Magyar Péter kijelentései.
Akár Ukrajna uniós tagságának szabályait is átírhatják
Bóka szerint a jelenlegi szabályok mellett 2027-es ukrán uniós csatlakozás nem reális, Brüsszelben azonban olyan elképzelések is megjelentek, amelyek alapjaiban írhatják át a korábbi csatlakozási modellt.
Ilyen lehet a „fordított csatlakozás”, amelynek lényege, hogy Ukrajna akár úgy is taggá válhatna, hogy a tagság feltételeit később, már tagállamként teljesíti. Bóka szerint ezzel az Európai Unió maga is megváltozna, hiszen a tagság eddigi feltételrendszerét váltaná fel egy teljesen más konstrukció.
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